Muere Hombre Mientras Descargaba Costales en Torreón

Un hombre de la tercera edad de 63 años perdió la vida mientras realizaba labores de descarga en un establecimiento ubicado sobre la calzada Turín a unos metros de la carretera Torreón-Matamoros, en la colonia Ex Hacienda Antigua Los Ángeles.

El fallecido fue identificado como Héctor Luna, de 63 años, quien se encontraba arriba de un camión de descarga cuando, de manera repentina, se desvaneció.

De acuerdo con los primeros reportes, se presume que pudo haber sufrido un paro cardiaco, sin embargo, será la autoridad correspondiente la encargada de determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

Hasta el lugar acudieron los cuerpos de emergencia y autoridades para realizar las diligencias correspondientes, familiares asistieron en el sitio quienes fueron los que identificaron al occiso.

Joven muere al desvanecerse en colonia Jardines Coloniales en Saltillo

El 7 de agosto, una joven de 19 años, perdió la vida luego de desvanecerse en la vía pública, en la colonia Jardines Coloniales de Saltillo.

De manera preliminar, se indicó que había salido de un establecimiento de uñas antes de desvanecerse y que posiblemente había sufrido un infarto al miocardio, aunque la causa oficial del fallecimiento será determinada por las autoridades mediante los resultados de la necropsia de ley.