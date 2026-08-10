Seguridad

Muere Hombre Mientras Descargaba Costales en Torreón

Un hombre de la tercera edad murió mientras descargaba costales en la colonia Exhacienenda Antigua Los Ángeles en Torreón

Muere Hombre Mientras Descargaba Costales en TorreónEl hombre se encontraba arriba de un camión de descarga cuando se desvaneció. Foto: N+

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