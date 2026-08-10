Colombiana en Querétaro Se Entera del Terremoto en su País Tras Llamada de Su Madre

Daniela, originaria de Colombia y con apenas dos meses viviendo en Querétaro, se enteró esta mañana del terremoto que sacudió a varias ciudades de su país a través de una llamada de su madre, quien le confirmó que tanto ella como el resto de su familia se encuentran bien.

La Comunidad Colombiana en Querétaro Podría Organizar Centros de Acopio

La joven explicó que los sismos de esta magnitud, superiores a los 7 grados, no son comunes en Colombia, pues el último movimiento de una intensidad similar ocurrió hace más de 30 años.

Señaló que, tras conocer la emergencia, las autoridades y cuerpos de auxilio de Querétaro, entre ellos la Cruz Roja y Bomberos, se organizaron para iniciar acciones de apoyo ante la situación que enfrenta el país sudamericano.

Daniela también destacó la unión que existe entre la comunidad colombiana, por lo que consideró que durante las próximas horas y días podrían comenzar a organizarse para instalar centros de acopio y reunir los artículos que más se necesiten para apoyar a las personas afectadas.

Entre las principales zonas de atención se encuentra Chocó, donde se localizó el epicentro del movimiento telúrico.