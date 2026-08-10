Sociedad

Colombiana en Querétaro Se Entera del Terremoto en su País Tras Llamada de Su Madre

Daniela, una colombiana que lleva dos meses viviendo en Querétaro, recibió la noticia del terremoto que sacudió a su país mediante una llamada de su madre.

Terremoto en Colombia Moviliza a la Comunidad Colombiana en QuerétaroTerremoto en Colombia Moviliza a la Comunidad Colombiana en Querétaro. Foto: N+

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Desde Querétaro, Daniela recibe noticia del sismo en Colombia. La comunidad colombiana se moviliza para apoyar. Infórmate sobre las acciones de ayuda.

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