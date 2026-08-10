Sociedad

Desactivan Casi 5 Millones de Líneas de Telefonía Móvil en México por Registro Obligatorio

Una proporción de los usuarios podría quedar en desconexión en próximos días por la falta de habilidades digitales, advierte The CIU

Usuaria del servicio de telefonía móvil en México. Foto: Cuartoscuro/ArchivoUsuaria del servicio de telefonía móvil en México. Foto: Cuartoscuro/Archivo
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