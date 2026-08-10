Desactivan Casi 5 Millones de Líneas de Telefonía Móvil en México por Registro Obligatorio

De diciembre del año pasado al cierre del segundo trimestre de 2026 se esfumaron 4.9 millones de líneas de telefonía móvil en México, según un estudio de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Con esta disminución, actualmente en el mercado móvil de México se contabilizan en 157.1 millones las líneas activas, frente a los 162 millones registrados a finales de 2025.

Mercado prepago, el que más líneas ha perdido

Esto se debe, explica la firma de investigación de mercados, al efecto en términos de desincentivos derivados del registro de celulares que "ha detonado un proceso de depuración regulatoria".

"Esta contracción no se trata de una menor demanda por conectividad, ni una señal de retroceso del mercado, sino el efecto en términos de desincentivos", añade el documento.

Según el estudio, el registro de telefonía móvil obligatorio ha generado una contracción del mercado, especialmente en el segmento de prepago, el cual acumuló una pérdida de 6.3 millones de líneas durante la primera mitad del año.

"Estos números contrastan con una dinámica histórica de crecimiento continuo de la base móvil", observa The CIU en el estudio del mercado móvil de México.

¿Cuáles son las líneas que fueron desactivadas?

De acuerdo con The CIU, el impacto de esta depuración de líneas móviles se ha concentrado en prepago porque en esta modalidad existe una mayor proporción de líneas secundarias, de baja recarga o de uso temporal.

"El cumplimiento del registro introduce fricciones que pueden resultar en posponer la vinculación, abandonar un acceso que consideraban prescindible o sustituir varias líneas por una sola", versa el documento.

De tal forma que, a pesar de que la penetración móvil continúa en un nivel elevado de 116.9%, una proporción de los usuarios podría quedar en desconexión en próximos días por la falta de habilidades digitales.

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Lo anterior, advierte la firma consultora, debido a la lejanía de los centros de atención, el desconocimiento y/o el desinterés por el registro.

No obstante, la depuración no ha erosionado la demanda ni los ingresos, ya que durante el segundo trimestre de 2026 el mercado móvil generó $97,506 millones de pesos, 5.3% más ingresos que un año antes.

AMP