Sociedad

Anuncian Reducción en Suministro de Agua Potable en Coronango, Puebla: Fechas y Horarios

En diversos fraccionamientos del municipio de Coronango caerá el vital líquido en un horario matutino reducido.

Por trabajos en el Pozo Daí habrá reducción en el servicio.Por trabajos en el Pozo Daí habrá reducción en el servicio. Foto: Ayto. Coronango

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Durante una semana el suministro de agua se reducirá de 5 a 9 am. por mantenimiento en el Pozo Dalí. Consulta si tu fraccionamiento está afectado.

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