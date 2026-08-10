Anuncian Reducción en Suministro de Agua Potable en Coronango, Puebla: Fechas y Horarios

Del 11 al 18 de agosto el Pozo Dalí del municipio de Coronango en Puebla, tendrá mantenimiento.

Por esta razón el horario de suministro de agua potable será de 5:00 a 9:00 am. para algunos de los conjuntos habitacionales. Así lo anunció el ayuntamiento local por lo que se recomienda tomar precauciones.

Lista de fraccionamientos con reducción de agua potable en Coronango

Con el objetivo de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura hidraulica, se realizarán trabajos de mantenimiento por lo que habrá disminusión del horario en el suministro en:

Niza, Clemente 1 y 2, Tamayo 1 y 2, Dalí, Interlagos, Tenerife, Cantábrico, Báltico, Bello Horizonte, Picasso, Adriático, Platino, Terranova y Río.

Además, la suspensión también afectará el fraccionamiento Misiones de San Francisco, secciones 2, 3, 5A, 5B, 7 y 10.

El Gobierno de Coronango agregó que los trabajos permitirán conservar en óptimas condiciones la operación del pozo y contribuir al funcionamiento del sistema de abastecimiento.

El mantenimiento preventivo en el Pozo Dalí, es necesario para su adecuada operación, por lo que se solicita a los habitantes de Coronango hacer uso responsable del agua potable y tomar las reservas para el consumo del hogar.

Con información de N+

JAPR