José Eduardo Derbez Reaparece en Fotos con su Hija tras Rumores de Separación con Paola Dalay

En medio de los rumores sobre una posible separación con Paola Dalay, José Eduardo Derbez compartió nuevas fotografías junto a su hija Tessa desde Bilbao, al norte de España, en lo que se ha interpretado como una respuesta silenciosa a las especulaciones sobre su relación.

El actor ya se encontraba en Bilbao por motivos de trabajo cuando, el fin de semana, se le unió su hija de dos años. La gran ausente del plan fue precisamente Paola Dalay, quien se dejó ver en la Ciudad de México mientras padre e hija paseaban juntos por el País Vasco.

A través de sus stories de Instagram, Derbez publicó fotografías y videos en los que aparece con Tessa disfrutando de distintos puntos turísticos de la ciudad, incluida una imagen de la pequeña posando en un jardín con flores, con la ubicación de Bilbao etiquetada.

En uno de los videos, el actor aparece con su hija en una zona de juegos infantiles en San Juan de Gaztelugatxe, disfrutando del clima, y en otra postal se le ve cargándola en brazos después de que la niña se quedara dormida tras la larga jornada de paseo.

"Para siempre": el mensaje que conmovió a la familia

La imagen que más reacciones generó fue una en la que Derbez lleva a su hija sobre los hombros mientras ella posa hacia la cámara, acompañada del mensaje "Para siempre" y un emoji con ojos de corazón.

La publicación desató numerosas reacciones, entre ellas las de su madre, Victoria Ruffo, quien escribió "Hermosos. Los amo" acompañado de emojis de corazón, y de su hermana Aislinn Derbez, quien también comentó con emojis de corazón. Los seguidores del actor aplaudieron la tierna imagen de padre e hija.

Paola Dalay, por su lado, posteó fotos en solitario

Mientras Derbez compartía estos momentos con Tessa, Paola Dalay publicó varias fotografías en solitario luciendo su outfit, sin hacer mención directa a los rumores que rodean a la pareja.

No sería la primera vez que padre e hija visitan Bilbao: el año pasado, en octubre de 2025, la familia completa, Derbez, Dalay y Tessa, viajó junta a esa misma ciudad y ahí celebraron su sexto aniversario como pareja.

Hoy el panorama es distinto: el viaje en solitario con su hija ha alimentado las especulaciones sobre la situación de la pareja, y hasta el momento ninguno de los dos se ha referido directamente a los rumores de separación, que comenzaron hace más de una semana.