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José Eduardo Derbez Reaparece en Fotos con su Hija tras Rumores de Separación con Paola Dalay

José Eduardo Derbez comparte tiernas fotos con su hija Tessa desde Bilbao en medio de rumores de separación con Paola Dalay. Así reaccionó Victoria Ruffo.

jose-eduardo-derbez-fotos-hija-rumores-separacion-paola-dalayFoto: Cuartoscuro

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En Bilbao, José Eduardo Derbez disfruta con su hija Tessa mientras los rumores de separación con Paola Dalay crecen. Descubre más sobre esta historia.

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José Eduardo Derbez Reaparece en Fotos con su Hija tras Rumores de Separación con Paola Dalay