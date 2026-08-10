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Muere Sofía Murillo, Influencer de 17 Años, en un Accidente Aéreo en Brasil Junto a su Mamá

La influencer colombiana Sofía Murillo falleció junto a su mamá y su abuela en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil.

muere-sofia-murillo-influencer-accidente-helicoptero-brasilFoto: Instagram Sofía Murillo

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Tragedia en Brasil: la influencer Sofía Murillo, de 17 años, muere en un accidente aéreo junto a su madre y abuela. Descubre más sobre el incidente y su impacto.

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