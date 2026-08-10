Muere Sofía Murillo, Influencer de 17 Años, en un Accidente Aéreo en Brasil Junto a su Mamá

La influencer colombiana Sofía Murillo, de 17 años, murió este sábado en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil, junto a su madre, Wendy Manrique, y su abuela, Rocío Cubillos. El piloto de la aeronave, Alessandro Rocha, también perdió la vida.

¿Qué pasó?

La familia se encontraba de vacaciones en Brasil y había reservado un vuelo panorámico de 20 minutos para ver desde el aire el Cristo Redentor. Como el helicóptero solo tenía capacidad para tres pasajeros, el grupo se dividió: Sofía, su mamá y su abuela abordaron primero, alrededor de las 11:00 horas del sábado 8 de agosto.

La aeronave, un Robinson R44 operado por la empresa Voos Rio Panorâmico e Serviços Aeronáuticos, se precipitó en una zona boscosa y de difícil acceso cercana al mirador de Vista Chinesa, en el Parque Nacional de Tijuca. El tío de Sofía, su esposa y su prima de 15 años se quedaron esperando en el hangar para el siguiente vuelo y se enteraron del accidente por las noticias.

Tras el impacto, el helicóptero se incendió y las llamas se extendieron por la ladera boscosa. El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro fue alertado a las 11:11 horas, y los restos de la aeronave fueron localizados por personal de un grupo de operaciones aéreas debido a lo escarpado del terreno. Personal militar logró controlar el fuego, aunque las labores de rescate se vieron complicadas por la ubicación remota del sitio.

¿Quién era Sofía Murillo?

Sofía tenía más de 250 mil seguidores entre Instagram y TikTok, plataformas donde compartía contenido de belleza y reseñas de cosméticos. Su última publicación fue tres días antes del accidente.

La investigación

El accidente permanece bajo investigación. Según datos de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC), la aeronave figuraba en condiciones normales de aeronavegabilidad, con un certificado válido hasta junio de 2027, y estaba autorizada para vuelos panorámicos. La compañía operadora aseguró que el mantenimiento del helicóptero estaba al día, que contaba con el permiso correspondiente y que el piloto tenía licencia vigente; Rocha acumulaba 20 años de experiencia como instructor de ultraligeros y helicópteros.

Tras el siniestro, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, pidió a la ANAC reforzar los controles sobre este tipo de vuelos, e incluso planteó suspender temporalmente los recorridos panorámicos para revisar helipuertos, aeronaves y mantenimiento.

No es el primer caso

La tragedia ocurre menos de dos meses después de que el cantante y creador de contenido estadounidense Oliver Tree muriera en junio en una colisión de helicópteros, también en Río de Janeiro.