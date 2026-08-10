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Jeongyeon de TWICE Deja JYP Entertainment: Esto Es lo Que Pasará con el Grupo

Jeongyeon confirma su salida de JYP tras 11 años y firma con Varo Entertainment. Así queda el futuro de TWICE tras el anuncio.

jeongyeon-deja-jyp-entertainment-twiceFoto: Getty Images

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Jeongyeon de TWICE deja JYP tras 11 años pero sigue en el grupo. Firma con Varo Entertainment para nuevos retos. ¿Qué significa esto para el futuro de TWICE?

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