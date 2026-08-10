Jeongyeon de TWICE Deja JYP Entertainment: Esto Es lo Que Pasará con el Grupo

Jeongyeon, integrante de TWICE, confirmó este 10 de agosto su salida de JYP Entertainment tras 11 años en la agencia, aunque aclaró que continuará activa como miembro del grupo. La cantante firmó contrato exclusivo con Varo Entertainment, la agencia que representa a su hermana mayor, la actriz Gong Seung-yeon.

El anuncio de Jeongyeon

La idol, cuyo nombre real es Yoo Jeong-yeon, compartió una carta escrita a mano en su Instagram para informar directamente a sus fans. En el mensaje, agradeció el apoyo de sus compañeras de TWICE y de ONCE, el fandom del grupo, por darle el valor de dar este paso.

"Dejar JYP, donde pasé mucho tiempo desde mi adolescencia hasta ahora, es como empezar de nuevo en un lugar nuevo. Daba miedo dejar un lugar tan familiar, pero pude reunir el coraje gracias a las miembras y a ONCE que confiaron en mí", escribió.

Jeongyeon fue enfática en que su prioridad sigue siendo TWICE: "Aunque me mudo a un nuevo nido y comienzo un nuevo reto, TWICE sigue siendo el centro más grande de mi corazón, tal como antes, y estar frente a ONCE como miembra de TWICE siempre será mi prioridad."