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Terremoto de 7.4 en Colombia: Camilo, J Balvin y Más Famosos Reaccionan

Camilo, J Balvin, Laura Flores y más famosos reaccionan al fuerte terremoto de 7.4 que sacudió Colombia este 10 de agosto. Mensajes y llamados a la ayuda.

terremoto-colombia-famosos-reaccionan-camilo-j-balvinFoto: Getty Images

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Colombia tiembla con un sismo de 7.4. Camilo y J Balvin envían fuerza y apoyo. Al Menos hay 20 fallecidos y daños en ciudades como Cali y Manizales. Infórmate sobre las reacciones y el saldo del desastre.

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