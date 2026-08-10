Terremoto de 7.4 en Colombia: Camilo, J Balvin y Más Famosos Reaccionan

Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió el occidente de Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y se sintió en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Manizales y Pereira. Ante la magnitud del sismo, varios famosos colombianos y personalidades del entretenimiento reaccionaron de inmediato en redes sociales para enviar mensajes de apoyo y hacer un llamado a la solidaridad.

Camilo: "Qué susto y qué dolor"

El cantante colombiano compartió un mensaje en sus historias de Instagram en el que expresó la angustia de enterarse del sismo estando lejos de sus seres queridos. Contó que quedó con "un hueco en la panza" después de colgar el teléfono con amigos que le relataron cómo vivieron el terremoto, y escribió que está pendiente de sus mensajes directos para sumarse a los llamados a la acción y ayudar a los afectados. "Los amo", cerró su publicación.

J Balvin pide "moverse" para ayudar

El reguetonero fue uno de los primeros artistas en pronunciarse. A través de sus historias de Instagram expresó: "Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia. Fuerza para toda su gente y familia que están afectadas", y añadió un llamado a la acción para colaborar con los damnificados.

Foto: Instagram J Balvin

La Liendra evacuó en bata desde el piso 35

El creador de contenido grabó un video mientras evacuaba su edificio y mostró que tuvo que bajar en bata desde el piso 35 en el que vive, describiendo el momento como "muy fuerte" y confesando sentir "miedo y ansiedad". Yeferson Cossio también se sumó a las reacciones inmediatas de creadores de contenido colombianos ante el sismo.

Laura Flores vivió el sismo en el aeropuerto de Bogotá

La actriz mexicana se encontraba en el Aeropuerto Internacional El Dorado junto a su hija cuando ocurrió el movimiento telúrico. En un video que compartió en Instagram, contó que sintió temblar "duro" durante casi un minuto y lamentó la falta de protocolo entre las personas presentes en el aeropuerto ante este tipo de fenómenos.

El saldo del sismo

Autoridades locales reportan al menos 20 personas fallecidas y daños estructurales severos en ciudades como Manizales, Pereira y Cali, donde se desprendieron fachadas de edificios y una de las torres de la catedral resultó afectada. El Servicio Geológico Colombiano confirmó réplicas de hasta magnitud 4.8 y pidió a la población mantener la calma.