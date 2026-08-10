Economía

Hacienda Pone Nueva Regla a Estos Negocios contra Lavado de Dinero: Revisa si te Afecta

Hacienda publicó las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI, que imponen un 'enfoque basado en riesgo' a los negocios con Actividades Vulnerables

Hacienda Pone Nueva Regla a Estos Negocios contra Lavado de Dinero: Revisa si te AfectaMonedas y billetes de pesos mexicanos. La Secretaría de Hacienda endureció las obligaciones para los negocios que realizan Actividades Vulnerables ante el lavado de dinero. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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