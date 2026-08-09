Economía

Detectan Venta de Huevos 'Pirata' en México: Cómo Saber Si Los Que Compraste Son Falsos

La falsificación de huevos de una marca conocida ya fue detectada en la Región Laguna, donde autoridades aseguraron producto sin información sanitaria adecuada

La clave está en el sello de los huevos. Foto: CuartoscuroLa clave está en el sello de los huevos. Foto: Cuartoscuro

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