Suspensión de Próximo Pago Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026: Esta Fecha Pausan Depósitos

Uno de los depósitos esperados es el próximo pago de la Pensión Bienestar, que se prevé sea dispersado en septiembre 2026, si es que se siguen las fechas con normalidad, pero es justo en este mes que habría una suspensión del pago. En N+ te damos los detalles.

Y es que este mes se prevén varios depósitos dirigidos a diferentes poblaciones, así como periodos de registro.

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Suspensión del próximo pago de Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026

El pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y Personas con Discapacidad correspondiente al bimestre de septiembre-octubre se realiza en septiembre 2026, de acuerdo con el orden seguido por la Secretaría del Bienestar en las últimas ministraciones, pero se prevé una suspensión.

Como debes saber, cada periodo de depósitos, la Coordinación de Programas para el Bienestar revela las fechas de pago en orden alfabético con su calendario, contemplando algunos días que no son hábiles para la entrega del apoyo, como son los fines de semana.

No obstante, este mes, como algunas otras temporadas del año, se trata de una ocasión especial, pues habrá una pausa en la entrega del apoyo. ¿A qué se debe? Se trata de un día festivo que, pese a caer entre semana, no hay pago, por lo que algunas personas recibirán su pago con un día de diferencia.

¿Cómo quedarían las fechas de pago de la Pensión Bienestar en septiembre 2026?

Hasta el momento, no se ha confirmado el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, pero este puede cambiar y reducir sus días; sin embargo, a continuación te dejamos un ejemplo:

Letra A: Martes 1 de septiembre

Letra B: Miércoles 2 de septiembre

Letra C: Jueves 4 y viernes 5 de septiembre

Letras D, E, F: Lunes 7 de septiembre

Letras G: Martes 8 de septiembre

Letras H, I, J, K: Miércoles 9 de septiembre

Letra L: Jueves 10 de septiembre

Letra M: Viernes 11 y lunes 14 de septiembre

Letras N, Ñ, O: Martes 15 de septiembre

Letras P, Q: Jueves 17 de septiembre

Letras R: Viernes 18 y lunes 21 de septiembre

Letra S: Martes 22 de septiembre

Letras T, U, V: Miércoles 23 de septiembre

W, X, Y, Z: Jueves 24 de septiembre

De acuerdo con este ejemplo, el miércoles 16 de septiembre 2026 no habría pago y este se recorrería, a partir de la letra S, un día más.