Programas sociales

Suspensión de Próximo Pago Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026: Esta Fecha Pausan Depósitos

Pese a que el próximo mes corresponde el depósito de la Pensión Bienestar Adultos Mayores, habrá suspensión del pago; conoce el motivo y las fechas.

Suspensión de Pago Pensión Bienestar se realizaría en septiembre 2026El próximo pago de la Pensión Bienestar se realizaría en septiembre 2026. Foto: Facebook Coordinación del Bienestar Region 27
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