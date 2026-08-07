Las 4 Opciones de Cobrar Tu Beca Rita Cetina en Agosto 2026: Así Puedes Usar el Apoyo de Útiles

Se están realizando los pagos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria, y si ya recibiste el depósito de 2,500 pesos, acá en N+ te decimos cuáles son las 4 opciones de cobrar el apoyo de útiles y uniformes escolares en agosto 2026.

Llegamos a la mitad del calendario de la Beca Rita Cetina de agosto, por lo que la mayoría de beneficiarios ya pueden usar su tarjeta del Bienestar, y en una nota previa ya te explicamos cómo consultar el saldo en tu cuenta.

¿Cómo se puede cobrar el apoyo de la Beca Rita Cetina 2026?

Con la tarjeta del Banco Bienestar, las familias beneficiarias cuentan con diferentes opciones para utilizar el apoyo de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares. Estas son las 4 formas de cobrar el dinero:

Usar cajeros automáticos. Retiro en ventanilla del Banco Bienestar. Comprar en tiendas de autoservicio. Pagar en negocios con terminal bancaria.

¿En qué cajeros se puede retirar con la tarjeta Bienestar?

La mejor opción es acudir a una de las sucursales del Banco Bienestar y retirar tu dinero en los cajeros automáticos, lo cual es completamente gratuito, pues no cobran comisión y suele ser un método rápido para retirar dinero.

Para ubicar la sucursal más cercana a tu domicilio o al sitio donde te encuentras, debes ingresar al siguiente enlace: directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx y seleccionar tu entidad, alcaldía o municipio.

Sin embargo, si no tienes uno cerca o hay mucha fila, puedes retirar tu dinero en los cajeros automáticos de otros bancos, pero debes considerar que te cobrarán una comisión por consultar tu saldo o sacar tu dinero. Aquí te decimos cuánto cobra de comisión cada institución financiera.

¿Cómo retirar dinero en las ventanillas del Banco Bienestar?

Si por alguna razón no puedes sacar tu apoyo en los cajeros automáticos, también puedes solicitar un retiro en las ventanillas del Banco Bienestar, solo debes presentar la tarjeta y tu identificación oficial.

Aunque debes tener en cuenta que este proceso podría ser más tardado, ya que suelen presentarse largas filas por la cantidad de beneficiarios que buscan cobrar su apoyo.

¿Cómo cobrar la Beca Rita Cetina sin retirar el dinero?

También es posible cobrar el apoyo de útiles y uniformes escolares sin la necesidad de retirar el dinero, ya que puedes usarla para comprar en tiendas de autoservicio, papelerías, farmacias y miles de establecimientos que cuenten con terminal bancaria.

De esta manera, la tarjeta del Banco Bienestar puede utilizarse como cualquier otro plástico bancario, ya que es aceptada en negocios que cuentan con terminal punto de venta, aunque depende de algunos convenios, por lo que es importante preguntar antes de pagar.

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