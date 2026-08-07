Programas sociales

Las 4 Opciones de Cobrar Tu Beca Rita Cetina en Agosto 2026: Así Puedes Usar el Apoyo de Útiles

Conoce las diferentes maneras de utilizar el apoyo de útiles y uniformes escolares de 2,500 pesos que depositó la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria

Conoce cómo usar el Apoyo de Útiles y Uniformes de la Beca Rita CetinaLa Beca Rita Cetina está depositando un apoyo de 2,500 pesos. Foto: Banco Bienestar
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