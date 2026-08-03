Programas sociales

Calendario de Pagos Oficial Beca Rita Cetina Agosto 2026: Fechas en que Depositan Apoyo Primaria

Checa cuándo entregan la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para primaria, gracias al calendario con las fechas de pagos Bienestar por letra en agosto 2026

Calendario con fechas de pago Beca Rita Cetina primaria agosto 2026 lista de letras que cobran apoyo de 2,500 pesosLlega el apoyo anual de 2,500 pesos de la Beca Rita Cetina para primaria 2026. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+