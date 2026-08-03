Calendario de Pagos Oficial Beca Rita Cetina Agosto 2026: Fechas en que Depositan Apoyo Primaria

Varios meses de esperar llegaron a su fin, porque el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León, dio a conocer el calendario de pagos oficial de la Beca Rita Cetina primaria de agosto 2026 por letra, por eso acá te damos la lista completa de fechas en que depositan el apoyo de Uniformes y Útiles Escolares de 2,500 pesos.

Para que los beneficiarios sepan cómo va a estar la dispersión de la Beca de Uniformes y Útiles Escolares Rita Cetina 2026, en una nota ya te dijimos qué niños de primaria cobran primero el apoyo económico y quiénes sí y no reciben el pago en agosto en su Tarjeta del Bienestar.

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¿Cuándo pagan la Beca Rita Cetina primaria en agosto 2026?

De acuerdo con lo establecido en el calendario de la Beca Rita Cetina de agosto 2026 que dio a conocer Julio León, el pago para alumnos de primaria inicia este lunes 3 de agosto 2026 y va a terminar hasta el próximo día 14 del mismo mes.

Como ya es costumbre con las fechas de pago Bienestar, durante todo este mes la dispersión del apoyo será por orden alfabético, esto de acuerdo con la letra inicial del primero apellido de todos los beneficiarios.

Calendario de pagos Beca Rita Cetina agosto 2026: Fechas de depósito por letra

Según con lo establecido en las fechas de pago de la Beca para Uniformes y Útiles Escolares 2026, durante la mitad del mes se va a realizar la dispersión de apoyo económico para estudiantes de educación básica. Y para que no busques cuándo te depositan, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:

Letras A, B: Lunes 3 de agosto. Letra C: Martes 4 de agosto. Letras D, E, F: Miércoles 5 de agosto. Letra G: Jueves 6 de agosto. Letras H, I, J, K, L: Viernes 7 de agosto. Letra M: Lunes 10 de agosto. Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 11 de agosto. Letra R: Miércoles 12 de agosto. Letras S: Jueves 13 de agosto. Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 14 de agosto.

Con el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares, durante el mes de agosto 2026 los beneficiarios de nivel primaria van a recibir su apoyo anual de 2,500 pesos y lo mejor es que lo recibirán antes del regreso a clases, que marcará el inicio del nuevo ciclo escolar en México.

AO