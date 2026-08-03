¿A Qué Letras les Toca la Beca Rita Cetina el 3 y 10 de Agosto 2026? Apellidos que Cobran Apoyo

Comenzó la dispersión de la Beca Rita Cetina de primaria en 2026, y para que agendes que día te pagan tu apoyo para útiles y uniformes escolares, acá te decimos qué letras cobran el lunes 3 y 10 de agosto y la lista de apellidos que verán reflejado su depósito en estas fechas.

El coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, dio a conocer el calendario oficial de pagos de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria, con el cual se entregará la ayuda a más de seis millones de beneficiarios.

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¿Qué letras cobran Beca Rita Cetina el 3 y 10 de agosto 2026?

Las familias beneficiarias que cobran los lunes 3 y 10 de agosto son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras A, B y M, respectivamente. Este es el orden que sigue el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina 2026:

Letras A, B: Lunes 3 de agosto.

Letra C: Martes 4 de agosto.

Letras D, E, F: Miércoles 5 de agosto.

Letra G: Jueves 6 de agosto.

Letras H, I, J, K, L: Viernes 7 de agosto.

Letra M: Lunes 10 de agosto.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 11 de agosto.

Letra R: Miércoles 12 de agosto.

Letras S: Jueves 13 de agosto.

Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 14 de agosto.

¿Qué apellidos reciben apoyo de útiles escolares de Beca Rita Cetina?

Este lunes 3 de agosto 2026 se realizarán los pagos de la Beca Rita Cetina de primaria para alumnos de primero a sexto cuyo primer apellido inicia con las letras A y B. Estos son algunos de los más populares:

Aguilar

Aguilera

Álvarez

Aguinaga

Ayala

Acevedo

Andrade

Arellano

Amador

Alarcón

Armenta

Arreola

Avalos

Alonso

Arias

Armendariz

Abarca

Aguayo



Posteriormente, el próximo lunes 10 de agosto de 2026, los beneficiarios que podrán cobrar el apoyo de útiles y uniformes escolares son aquellos que se apellidan con la letra M. Estos son algunos de los más populares en México:

Martínez

Moreno

Morales

Martín

Muñoz

Medina

Méndez

Macías

Márquez

Mandujano

Maldonado

Meza

Marín

Montoya

Montiel

Murillo

Mata

Mejía



¿Cuánto paga la Beca Rita Cetina de primaria 2026?

El apoyo para útiles y uniformes escolares para los estudiantes de primero a sexto de primaria es de 2,500 pesos anuales, los cuales se depositan directamente en la tarjeta del Bienestar que les dieron los servidores de la educación.

El apoyo para útiles y uniformes escolares se otorga por cada alumno en dicho nivel educativo, por lo que las familias beneficiarias podrían recibir un depósito de 5,000 o 7,500 pesos, en caso de tener dos o tres hijos estudiando.

PPP