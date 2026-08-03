¿A Qué Letras les Toca la Beca Rita Cetina el 3 y 10 de Agosto 2026? Apellidos que Cobran Apoyo
Para que agendes que día te toca, consulta qué letras reciben el pago de la Beca Rita Cetina de primaria los lunes 3 y 10 de agosto 2026
Para que agendes que día te toca, consulta qué letras reciben el pago de la Beca Rita Cetina de primaria los lunes 3 y 10 de agosto 2026
Comenzó la dispersión de la Beca Rita Cetina de primaria en 2026, y para que agendes que día te pagan tu apoyo para útiles y uniformes escolares, acá te decimos qué letras cobran el lunes 3 y 10 de agosto y la lista de apellidos que verán reflejado su depósito en estas fechas.
El coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, dio a conocer el calendario oficial de pagos de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria, con el cual se entregará la ayuda a más de seis millones de beneficiarios.
Las familias beneficiarias que cobran los lunes 3 y 10 de agosto son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras A, B y M, respectivamente. Este es el orden que sigue el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina 2026:
Letras A, B: Lunes 3 de agosto.
Letra C: Martes 4 de agosto.
Letras D, E, F: Miércoles 5 de agosto.
Letra G: Jueves 6 de agosto.
Letras H, I, J, K, L: Viernes 7 de agosto.
Letra M: Lunes 10 de agosto.
Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 11 de agosto.
Letra R: Miércoles 12 de agosto.
Letras S: Jueves 13 de agosto.
Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 14 de agosto.
Este lunes 3 de agosto 2026 se realizarán los pagos de la Beca Rita Cetina de primaria para alumnos de primero a sexto cuyo primer apellido inicia con las letras A y B. Estos son algunos de los más populares:
Aguilar
Aguilera
Álvarez
Aguinaga
Ayala
Acevedo
Andrade
Arellano
Amador
Alarcón
Armenta
Arreola
Avalos
Alonso
Arias
Armendariz
Abarca
Aguayo
Posteriormente, el próximo lunes 10 de agosto de 2026, los beneficiarios que podrán cobrar el apoyo de útiles y uniformes escolares son aquellos que se apellidan con la letra M. Estos son algunos de los más populares en México:
Martínez
Moreno
Morales
Martín
Muñoz
Medina
Méndez
Macías
Márquez
Mandujano
Maldonado
Meza
Marín
Montoya
Montiel
Murillo
Mata
Mejía
El apoyo para útiles y uniformes escolares para los estudiantes de primero a sexto de primaria es de 2,500 pesos anuales, los cuales se depositan directamente en la tarjeta del Bienestar que les dieron los servidores de la educación.
El apoyo para útiles y uniformes escolares se otorga por cada alumno en dicho nivel educativo, por lo que las familias beneficiarias podrían recibir un depósito de 5,000 o 7,500 pesos, en caso de tener dos o tres hijos estudiando.
PPP
Alcántara
Artega
Altamirano
Barrera
Bautista
Barajas
Becerra
Benítez
Bernal
Barrón
Barrios
Blanco
Balderas
Bustos
Briones
Baez
Baltazar
Becerril
Barragán
Benavidez
Barbosa
Brito
Betancourt
Bárcenas
Mota
Montejo
Mares