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¿A Qué Letras les Toca la Beca Rita Cetina el 3 y 10 de Agosto 2026? Apellidos que Cobran Apoyo

Para que agendes que día te toca, consulta qué letras reciben el pago de la Beca Rita Cetina de primaria los lunes 3 y 10 de agosto 2026

Conoce Qué Letras Cobran Beca Rita Cetina Lunes 3 y 10 de Agosto 2026Se presentó el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina Primaria 2026. Foto: Julio León
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