Seguridad

Localizan un León Dentro de una Casa Abandonada en Matamoros; Activan Operativo de Resguardo

Un llamado de emergencia alertó a las autoridades sobre la presencia de un león al interior de una casa de la colonia México en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

Localizan un León Dentro de una Casa Abandonada en MatamorosLocalizan un León Dentro de una Casa Abandonada en Matamoros. Foto: N+

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Un león de 2 años fue localizado en una vivienda en Matamoros. Operativo en marcha para su traslado seguro. ¿Qué medidas se están tomando? Infórmate.

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