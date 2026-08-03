Localizan un León Dentro de una Casa Abandonada en Matamoros; Activan Operativo de Resguardo

Un león fue localizado durante la madrugada de este lunes 3 de agosto de 2026 al interior de una vivienda abandonada en la colonia México, en Matamoros, Tamaulipas, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades federales para asegurar al animal y proteger a los habitantes del sector.

El reporte fue realizado a través de la línea de emergencias 911, donde se alertó sobre la presencia del felino en un domicilio ubicado sobre la calle Simón Bolívar. Al llegar al lugar, elementos del Cuerpo de Bomberos confirmaron que el ejemplar se encontraba dentro de una jaula.

Activan Protocolo por Presencia de León en Colonia de Matamoros

Tras corroborar la situación, se activó el protocolo correspondiente y arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y personal de la Secretaría de Medio Ambiente municipal, quienes acordonaron la zona de manera preventiva.

El León tendría aproximadamente 2 años de edad

El secretario de Medio Ambiente, Alberto Simone, informó que el ejemplar es un león de entre dos y tres años de edad, con un peso estimado de entre 100 y 130 kilogramos.

Explicó que las autoridades siguen un protocolo específico para el manejo de este tipo de animales, por lo que se solicitó la intervención de personal veterinario de la Secretaría de Salud, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dependencia encargada de supervisar el traslado del animal.

Traslado de león en Matamoros podría realizarse hasta el mediodía

De acuerdo con las autoridades, el operativo podría prolongarse hasta el mediodía debido a que primero deberá realizarse una valoración veterinaria del león.

Posteriormente, el ejemplar será sedado para permitir su cambio de jaula y su traslado a un sitio adecuado, mientras las autoridades inician una investigación para determinar cómo llegó el animal a esa vivienda y quién sería su propietario.