Seguridad

Niña de un Año Llega Sin Vida al IMSS No. 66 de Cd. Juárez; Investigan Posible Maltrato

La menor fue trasladada al IMSS No. 66, donde fue reportada sin signos vitales y con posibles huellas de maltrato y deshidratación.

Investigan posibles huellas de maltratoInvestigan posibles huellas de maltrato. Foto: N+

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Una menor de un año fallece en el IMSS No. 66 de Cd. Juárez. Presentaba huellas de maltrato y deshidratación. Investigación en curso.

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