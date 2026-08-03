Niña de un Año Llega Sin Vida al IMSS No. 66 de Cd. Juárez; Investigan Posible Maltrato

La tarde del pasado 2 de agosto se reportó la muerte de una niña de un año de edad en las inmediaciones del Hospital General Regional IMSS No. 66, ubicado sobre la calle Ramón Rayón, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, la menor identificada con las iniciales A.Y.S.R. arribó a las instalaciones del hospital, donde fue valorada por personal médico, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Autoridades Investigan Huellas de Maltrato

Además, se informó que la menor presentaba visibles huellas de maltrato, así como condiciones de higiene deficientes y signos de deshidratación, por lo que el personal médico dio aviso a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones.

Hasta el momento no se ha emitido mayor información sobre este caso. Se espera que, una vez concluidos los análisis y pruebas correspondientes, se pueda determinar la causa real del fallecimiento de la menor.

Busca Esclarecer las Circunstancias del Caso

El caso quedó bajo investigación de las autoridades, quienes trabajan para esclarecer las circunstancias en las que se encontraba la niña antes de ser trasladada al Hospital General Regional IMSS No. 66.