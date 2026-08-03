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CIDH Lanza Alerta y Repudia Plan de Daniel Ortega para Evitar Elecciones en Nicaragua

La Comisión instó a Nicaragua a abstenerse de adoptar reformas contrarias a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos

Daniel Ortega, presidente de NicaraguaDaniel Ortega, presidente de Nicaragua. Foto: Reuters | Archivo

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Grave advertencia de la CIDH: Ortega busca consolidar su poder en Nicaragua eliminando elecciones. La democracia y derechos humanos en riesgo.

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