Video del Incendio en Ferry en Indonesia: Pasajero Grabó Momento Exacto mientras Evacuaban

Un pasajero grabó un ferry que se incendió frente a la isla de Madura, en Indonesia. Capturó los instantes de tensión que vivieron decenas de personas mientras intentaban evacuar la embarcación.

Las imágenes fueron registradas durante la emergencia y muestran el ambiente de incertidumbre a bordo, mientras pasajeros y tripulantes buscaban ponerse a salvo tras el inicio del incendio.

Indonesia ferry fire LATEST Updates



The cause of the fire was not immediately known.



Authorities said passengers and cargo were being transferred to rescue vessels.



As of 11.20am local time, about 40 people remained on board the ferry while evacuation efforts continued.… pic.twitter.com/HkeTNmLXL8 — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) August 2, 2026

¿Qué ocurrió con el ferry en Indonesia?

De acuerdo con la agencia nacional de búsqueda y rescate de Indonesia (Basarnas), el incendio ocurrió la mañana del domingo cuando el ferry navegaba entre Surabaya, en la provincia de Java Oriental, y la ciudad de Makassar, en el sur de Sulawesi.

El operador de la embarcación notificó el incidente a las autoridades aproximadamente una hora después de que comenzara la emergencia.

El capitán informó que el ferry estaba en llamas cerca del extremo norte de la isla de Madura; sin embargo, posteriormente se perdió la comunicación con la embarcación.

Horas más tarde, las autoridades lograron ubicar el ferry a unas 19 millas náuticas al norte de la isla Buruan Sapudi, gracias al contacto con un buque de carga que se encontraba en la zona. No obstante, esa embarcación no pudo acercarse demasiado debido a que transportaba materiales inflamables.

El más reciente balance de las autoridades indica que cinco personas murieron, mientras que 41 permanecen desaparecidas.

En el ferry viajaban 271 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación. Hasta el momento, 225 fueron rescatadas, mientras continúan las labores de búsqueda para localizar a quienes aún no han sido encontrados.

Equipos de rescate marítimo mantienen el operativo en la zona con el apoyo de diversas embarcaciones, mientras las autoridades trabajan para esclarecer el paradero de los desaparecidos.

Hasta ahora no se ha determinado qué provocó el incendio que consumió parte del ferry. Las autoridades de Indonesia informaron que se llevará a cabo una investigación para establecer el origen del siniestro una vez concluyan las labores de rescate.

El accidente vuelve a poner la atención sobre la seguridad en el transporte marítimo del país, un archipiélago donde los ferris son uno de los principales medios de conexión entre islas.

FBPT