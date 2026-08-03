Internacional

Video del Incendio en Ferry en Indonesia: Pasajero Grabó Momento Exacto mientras Evacuaban

Un video muestra el incendio en un ferry en Indonesia mientras los pasajeros intentaban evacuar; esto pasó

Ferry en IndonesiaUna densa columna de humo emerge del ferry Mutiara Sentos, luego de que la embarcación se incendiara frente a la isla de Madura, en Indonesia, el 2 de agosto de 2026. Foto: Reuters

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