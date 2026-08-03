Internacional

Trump Anuncia que las Conversaciones con Irán se Reanudarán Este Lunes

El presidente de Estados Unidos afirmó que las conversaciones buscarán, en última instancia, la desnuclearización de Irán

Presidente de EUA, Donald Trump. Foto: AFPPresidente de EUA, Donald Trump. Foto: AFP
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