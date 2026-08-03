Trump Anuncia que las Conversaciones con Irán se Reanudarán Este Lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el lunes comenzarán nuevas negociaciones con Irán después de que decida no atacar a la república islámica para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra que entra en su sexto mes.

El mandatario republicano dijo a periodistas el domingo que las conversaciones abordarían la situación en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica que se ha convertido en un punto clave del conflicto. También dijo que el diálogo abarcaría, en última instancia, la desnuclearización de Irán.

Irán afirmó por su parte que estaba a punto de alcanzar un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta a través del estrecho, donde un petrolero informó una explosión cercana el domingo, lo que refleja la volatilidad de esta ruta.

Los precios del petróleo cayeron el lunes en la apertura de los mercados asiáticos después de que Trump anunció las nuevas negociaciones.

Hacia las 22H50 GMT del domingo, el precio del Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de crudo, caía 4,69% a 83,81 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, West Texas Intermediate, cedía 4,67% a 80,72 dólares.

Washington y Teherán llevan en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron por sorpresa a Irán, pero ha habido períodos de relativa calma gracias a las intermitentes negociaciones diplomáticas.

Tras la reanudación de los ataques el mes pasado aumentó el temor de que los combates pudieran recrudecerse de nuevo.

Trump había amenazado con golpear a Irán "muy fuerte" y, según la prensa, sopesaba nuevos ataques, incluso contra infraestructuras energéticas.

El presidente estadounidense dio marcha atrás en esa amenaza el sábado, al afirmar que el marco de un acuerdo ya estaba sobre la mesa.

"Ahora lo que estamos haciendo es hablarles en forma de negociación. Comienza mañana (lunes) en la tarde", dijo Trump sin dar detalles del lugar del encuentro o de los participantes.

Trump señaló también que tanto Irán como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar -los tres socios de Estados Unidos- le habían solicitado aplazar los ataques, que según él habrían sido "los más grandes desde la Segunda Guerra Mundial".

Los medios iraníes negaron que Teherán hubiera solicitado a Estados Unidos que no atacara.

Un acuerdo de alto el fuego anterior, que incluía la reapertura del estrecho de Ormuz, fracasó. Desde entonces Irán ha reforzado su control sobre la vía marítima.

El mandatario estadounidense aseguró al inicio del conflicto que la guerra era necesaria para hacer frente al programa nuclear iraní. Teherán, sin embargo, insiste en que su programa es exclusivamente de naturaleza civil.

Con información de AFP