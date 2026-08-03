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Tras Perder su Triciclo en la Corriente, Don Santos Recibe Uno Nuevo en Santa Catarina, NL

Luego de que la fuerte corriente de agua arrastrara su triciclo durante las intensas lluvias en Santa Catarina, Don Santos recibió uno nuevo gracias al apoyo del ayuntamiento

Regalan Nuevo Triciclo a Don Santos Tras Perderlo por la Corriente en Santa CatarinaDon Santos Recupera su Herramienta de Trabajo Gracias a Donación de Triciclo.Foto Ernesto Castro

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Las lluvias arrastraron el triciclo de Don Santos en Santa Catarina, pero la historia tiene un final feliz. Conoce cómo el apoyo del ayuntamiento le devolvió su herramienta de trabajo.

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