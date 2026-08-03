Tras Perder su Triciclo en la Corriente, Don Santos Recibe Uno Nuevo en Santa Catarina, NL

Las intensas lluvias registradas la tarde de este domingo 2 de agosto en el municipio de Santa Catarina dejaron múltiples afectaciones, entre ellas la pérdida del triciclo con el que Don Santos realizaba sus actividades diarias y obtenía su sustento. Durante el paso de la fuerte corriente de agua, el hombre intentó recuperar su triciclo mientras era arrastrado por el cauce que se formó tras la lluvia. La desesperación por no perder su principal herramienta de trabajo lo llevó a acercarse al agua; sin embargo, la fuerza de la corriente representaba un riesgo para su integridad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Regalan Triciclo a Don Santos Tras Perderlo por la Corriente en Santa Catarina

Personas que se encontraban en el lugar comenzaron a pedirle que desistiera del intento y privilegiara su seguridad. Entre los gritos se escuchaba de manera insistente al percatarse de que el nivel y la velocidad del agua podían arrastrarlo también.

Afortunadamente, Don Santos decidió soltar el triciclo y alejarse del cauce, evitando una tragedia. Aunque perdió su vehículo de trabajo, logró ponerse a salvo sin sufrir lesiones.

Las imágenes del momento comenzaron a circular en redes sociales, donde decenas de personas expresaron su preocupación por el comerciante y reconocieron que tomó la decisión correcta al no arriesgar su vida para recuperar el triciclo.

El caso se convirtió en una de las historias que reflejaron las consecuencias de las lluvias que afectaron diversos sectores del municipio, donde comerciantes y vecinos también reportaron daños materiales provocados por la fuerza del agua.

La solidaridad llegó para Don Santos

Horas después del incidente llegaron las buenas noticias. Personal del Ayuntamiento de Santa Catarina y trabajadores municipales acudieron para entregar a Don Santos un nuevo triciclo, permitiéndole recuperar la herramienta con la que podrá continuar desempeñando sus actividades. Durante la visita, las autoridades también sostuvieron acercamiento con otros comerciantes que resultaron afectados por las lluvias para conocer sus necesidades y brindar apoyo.

Al recibir el triciclo, Don Santos recordó que la corriente arrastró no solo su vehículo, sino también otros objetos instalados en el lugar. Con la entrega del nuevo triciclo, Don Santos podrá retomar sus actividades luego del incidente que, aunque le ocasionó pérdidas materiales, sin embargo terminó con un buen gesto.

Con información Angel Giner/ Noticias N+

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