Motociclista en Presunto Estado de Ebriedad Muere tras Chocar Contra un Árbol en Río Blanco

Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades se registró la madrugada de este domingo dos de agosto en la colonia Reforma del municipio de Río Blanco tras reportarse un accidente en el que un motociclista se vio involucrado.

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De acuerdo con la información recabada, un motociclista perdió la vida al estrellarse contra un árbol en camino nacional sobre la carretera federal Orizaba-Tehuacán, a la altura de la colonia Reforma del municipio de Río Blanco.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo cuando el motociclista circulaba aparentemente a exceso de velocidad y, de acuerdo al reporte de tránsito, manejaba bajo influjos de bebidas alcohólicas y, tras perder el control de su unidad, chocó contra un árbol donde resultó con lesiones graves.

Autoridades exhortan a los motociclistas a manejar con precaución

Vecinos que se percataron del hecho hicieron la llamada al número de emergencia 911 y minutos más tarde, elementos del cuerpo de paramédicos de Protección Civil acudieron para brindar los primeros auxilios al motociclista.

Sin embargo, al valorar al conductor, informaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento. La zona donde se registró el percance fue acordonada por las autoridades correspondientes y la fiscalía se encargó de tomar conocimiento de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer de manera oficial la identidad de la persona que perdió la vida en este percance vial y aún no han asistido familiares a reclamar el cuerpo.

Derivado de este accidente, las autoridades exhortaron a los motociclistas a manejar con mucha precaución para evitar ese tipo de incidentes que en muchos casos terminan en fatales consecuencias.