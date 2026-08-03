Accidentes

Motociclista en Presunto Estado de Ebriedad Muere tras Chocar Contra un Árbol en Río Blanco

Un motociclista murió al chocar contra un árbol en la colonia Reforma del municipio de Río Blanco. Paramédicos arribaron al sitio y confirmaron el fallecimiento del sujeto.

Motociclista en Presunto Estado de Ebriedad Muere tras Chocar Contra un Árbol en Río BlancoSegún lo informado, el motociclista circulaba presuntamente bajo los efectos del alcohol. Foto: N+

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Un motociclista perdió la vida en Río Blanco tras impactar contra un árbol. Conducía a exceso de velocidad y bajo efectos del alcohol.

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