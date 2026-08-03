Accidentes

Hombre es Hospitalizado tras Haber sido Lesionado por el Tren en Ciudad Mendoza, Veracruz

Un hombre terminó herido por el tren en Ciudad Mendoza. Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado y continúa hospitalizado.

Hombre Termina Lesionado por el Tren en Ciudad Mendoza, VeracruzSe informó que el lesionado continúa hospitalizado. Foto: Miguel Montes de Oca

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Accidente en las vías del tren en Ciudad Mendoza deja a un hombre hospitalizado y sin identificar. Protección Civil atendió la emergencia.

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