Accidentes Hombre es Hospitalizado tras Haber sido Lesionado por el Tren en Ciudad Mendoza, Veracruz Un hombre terminó herido por el tren en Ciudad Mendoza. Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado y continúa hospitalizado. Se informó que el lesionado continúa hospitalizado. Foto: Miguel Montes de Oca Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado Accidente en las vías del tren en Ciudad Mendoza deja a un hombre hospitalizado y sin identificar. Protección Civil atendió la emergencia. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 2 ago 2026 | 18:44 CST Actualizado hace 1 hora

9 min

La noche del pasado viernes 31 de julio se registró una movilización de cuerpos de emergencia tras el reporte de una persona lesionada en las vías del ferrocarril, a la altura de las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de Ciudad Mendoza. Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vuelca Tráiler Cargado con ‘Fierro Viejo’ en la Autopista 150D Puebla-Veracruz

El accidente anteriormente descrito se registró sobre la avenida Fernando Iglesias, en la colonia Unión Moderna, en el municipio de Ciudad Mendoza, por lo que elementos de Protección Civil (PC) brindaron los primeros auxilios.

Posteriormente, elementos del cuerpo de paramédicos gestionaron el traslado del hombre que resultó lesionado al Hospital Regional de Río Blanco, donde permanece recibiendo atención médica.

Hasta el transcurso de este domingo dos de agosto, la persona que resultó lesionada continuaba hospitalizada en Río Blanco en espera de que sus familiares llegaran al centro hospitalario.

Trailero vuelca y queda atrapado en su unidad sobre la autopista 150D Puebla-Orizaba

Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades se registró la tarde de este viernes 31 de julio debido a un percance carretero en la región montañosa del estado de Veracruz, donde una unidad de carga se vio involucrada.

Se trató de un tráiler con tabiques que circulaba en la autopista 150D Puebla-Orizaba, con destino hacia Maltrata, cuando el conductor, presuntamente, perdió el control de la pesada unidad de carga al intentar evadir otro vehículo, por lo que el tráiler terminó por volcar sobre su lado izquierdo.