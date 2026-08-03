Accidentes

Pemex Cierra el Pozo Krem-1 en Las Choapas, Veracruz; Inicia Etapa de Saneamiento Ambiental

Con el cierre del pozo, la empresa dio por concluida la etapa principal de atención a la emergencia

Pemex Cierra el Pozo Krem-1. Foto: N+Pemex Cierra el Pozo Krem-1. Foto: N+

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