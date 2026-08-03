Pemex Cierra el Pozo Krem-1 en Las Choapas, Veracruz; Inicia Etapa de Saneamiento Ambiental

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que concluyeron los trabajos para controlar la contingencia en el Pozo Krem-1, luego de que equipos especializados lograron cerrar la instalación, la cual ya no presenta flujo en superficie de Las Choapas, Veracruz.

Con el cierre del pozo, la empresa dio por concluida la etapa principal de atención a la emergencia y anunció que continuará con un programa de saneamiento ambiental en las zonas aledañas, además de las acciones de compensación y reparación por las afectaciones registradas.

Continúan trabajos en comunidades cercanas

Mientras avanzan las labores de limpieza, brigadas permanecen en campo para integrar expedientes y realizar el mapeo de daños en las zonas afectadas, con el objetivo de determinar las afectaciones y dar seguimiento a cada caso.

También continuará la atención médica y odontológica mediante unidades móviles, que brindan servicio a más de 45 comunidades cercanas al área donde se registró la contingencia.

Entre las acciones anunciadas se encuentra el avance en la construcción de una Casa de Salud en el ejido Benito Juárez y el equipamiento de las unidades médicas de los ejidos El Remolino y Linda Vista.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex concluye cierre del Pozo Krem-1 e intensifica acciones de restauración y apoyo social en Las Choapas.

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En materia de infraestructura, Pemex informó que está por concluir la ingeniería del proyecto para pavimentar 26 kilómetros del camino que conecta los ejidos Río Playas y El Remolino. Además, señaló que entregó al municipio de Las Choapas mil toneladas de concreto para mejorar caminos rurales, así como una unidad de desazolve tipo Vactor, una pipa con capacidad de 10 mil litros y combustible para apoyar la operación de los servicios municipales.

La empresa indicó que las acciones de saneamiento y evaluación de daños continuarán en coordinación con las autoridades competentes, mientras se da seguimiento a las afectaciones derivadas de la contingencia en el Pozo Krem-1.