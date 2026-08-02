Accidentes

Metrobús Atropella a Adulto Mayor en Avenida Hidalgo en el Centro de CDMX

Tras el impacto, la persona lesionada quedó tendida sobre la vialidad con una herida en la cabeza

Metrobús Atropella a Adulto Mayor. Foto: N+Metrobús Atropella a Adulto Mayor. Foto: N+

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