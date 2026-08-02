Metrobús Atropella a Adulto Mayor en Avenida Hidalgo en el Centro de CDMX

La tarde de este domingo 2 de agosto, una unidad del Metrobús de la Línea 4 atropelló a un adulto mayor sobre avenida Hidalgo, en el cruce con Valerio Trujano, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

De acuerdo con N+, el accidente ocurrió cuando la unidad 586 circulaba sobre avenida Hidalgo con dirección a Paseo de la Reforma. Tras el impacto, la víctima quedó tendida sobre la vialidad con una lesión en la cabeza, por lo que fue solicitada una ambulancia para brindarle atención médica y trasladarla a un hospital.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para acordonar la zona y facilitar las labores de los cuerpos de emergencia. La circulación presentó afectaciones mientras se realizaban las maniobras de atención y las primeras diligencias.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según la información proporcionada por Metrobús, las cámaras de la unidad muestran que el autobús circulaba por el carril confinado con el semáforo en verde cuando, presuntamente, una persona cruzó de forma intempestiva sin advertir el paso del vehículo.

Tras el incidente, el operador detuvo de inmediato la marcha y notificó lo ocurrido al Centro de Control, desde donde fueron solicitados los servicios de emergencia para atender a la persona lesionada.

Metrobús informó que no hubo pasajeros lesionados dentro de la unidad. El autobús fue desalojado y permaneció en el lugar mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

El operador fue puesto a disposición de las autoridades, quienes determinarán su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.