Accidentes

Cierran Autopista México-Tuxpan por Volcadura de Pipa tras Chocar con Camión Refresquero

Una pipa de una empresa gasera volcó tras chocar contra un camión refresquero en la autopista México-Tuxpan, provocando el cierre vial en el kilómetro 247.

Cierran Autopista México-Tuxpan por Volcadura de Pipa tras Chocar con Camión RefresqueroAutoridades arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Accidente en el km 247 de la México-Tuxpan: pipa de gas volcada tras impactar con camión refresquero. Circulación cerrada intermitentemente. Infórmate más.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+