Cierran Autopista México-Tuxpan por Volcadura de Pipa tras Chocar con Camión Refresquero

En el kilómetro 247 de la autopista México-Tuxpan, se registra la movilización de cuerpos de emergencias y autoridades debido a un accidente que se registró, en el que dos unidades de carga se vieron involucradas la tarde de este domingo, al norte de la entidad veracruzana.

De acuerdo con los primeros reportes, una pipa de una empresa gasera circulaba sobre dicha vía de comunicación cuando en su trayecto se impactó contra un camión de una empresa refresquera de doble remolque.

Según lo informado, el camión refresquero se encontraba estacionado sobre el área del acotamiento de la autopista con dirección al puerto de Tuxpan cuando la pipa de la empresa gasera se impactó contra la unidad.

Posterior a esto, la pipa terminó volcando de manera aparatosa, por lo que el operador de la unidad fue examinado por elementos del cuerpo de paramédicos de la propia autopista, quienes reportaron que el sujeto no sufrió lesiones de gravedad.

Circulación en el kilómetro 247 de la autopista México-Tuxpan fue cerrada de manera intermitente

Asimismo, se informó que las autoridades ya se encuentran en el sitio atendiendo la emergencia y tomando conocimiento de los hechos registrados la tarde de este domingo en el kilómetro 247 al norte de la entidad veracruzana.

Mientras se llevan a cabo las maniobras para el retiro de ambas unidades de carga, el carril que circula hacia la ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz, permanecerá cerrado de forma intermitente hasta nuevo aviso.

En este sentido, las autoridades dieron a conocer que se encargarán de llevar a cabo el peritaje correspondiente, para determinar el deslinde de las responsabilidades, así como el posterior retiro de las unidades a un corralón para que la circulación sea reabierta.