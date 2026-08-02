Camión de Pasajeros se Incendia en el Bulevar Revolución de Torreón

Un camión de la ruta Torreón-Matamoros se incendió la tarde de este 2 de agosto del 2026 sobre el bulevar Revolución y el bulevar Francisco Sarabia, en la ciudad de Torreón, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los reportes, a bordo de la unidad viajaban alrededor de 20 pasajeros, quienes lograron salir a tiempo del camión antes de que las llamas se propagaran, por lo que no se registraron personas lesionadas.

Chofer del camión huye del lugar

El chofer del camión de transporte público se dio a la fuga con rumbo desconocido, por lo que se desconoce su paradero.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos para sofocar el fuego. Debido a la intensidad de las llamas, fue necesario utilizar dos máquinas de agua y una cisterna para controlar y extinguir el incendio.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el siniestro. Las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del incendio.