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Camión de Pasajeros se Incendia en el Bulevar Revolución de Torreón

El camión de la ruta Torreón-Matamoros se incendió sobre el bulevar Revolución la tarde de este domingo

El camión de la ruta Torreón-Matamoros se incendió sobre el bulevar Revolución la tarde de este domingoUn camión de la ruta Torreón-Matamoros se incendió en el bulevar Revolución. Foto: N+

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Un camión de la ruta Torreón-Matamoros se incendió en el bulevar Revolución

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