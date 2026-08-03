Personal de Canal Once Retoma sus Instalaciones Después de Dos Meses de Ocupación

Este domingo 2 de agosto, el personal de Canal Once retomó de manera pacífica el control de sus instalaciones tras más de dos meses de ocupación por parte de un grupo de estudiantes y docentes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes mantenían tomado el inmueble desde el pasado 21 de mayo.

A través de un comunicado oficial, la emisora informó que privilegió en todo momento el diálogo como vía para recuperar el inmueble.

Canal Once señaló que, aunque mantuvo sus transmisiones durante este periodo gracias al compromiso de sus trabajadores y al respaldo de otras instituciones públicas, operó con limitaciones, por lo que el regreso a las actividades en sede se realizará de forma gradual.

En los próximos días se dará a conocer una evaluación técnica sobre el estado de la infraestructura, bienes y acervo audiovisual.

Canal Once informó que retomó de manera pacífica sus instalaciones tras más de dos meses de ocupación por estudiantes y docentes del IPN. #LasNoticiasDeFORO con @betoblizzard | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/Rjsc9zMjn9 — N+ FORO (@nmasforo) August 3, 2026

Recuperación paulatina

Finalmente, la emisora aclaró que la recuperación de las instalaciones no afecta las mesas de trabajo institucionales previamente entabladas para atender las demandas de la comunidad politécnica.

La ocupación del inmueble dio inicio el pasado 21 de mayo, cuando integrantes de la comunidad politécnica tomaron las instalaciones para visibilizar y exigir solución a diversas problemáticas internas del IPN.

Entre las demandas principales de su pliego petitorio se encontraban la denuncia por deficiencias en la infraestructura de los planteles, falta de insumos de laboratorio y docentes, presuntos desvíos de recursos y la exigencia de transparencia tras la agresión denunciada contra un alumno.