Sociedad

Personal de Canal Once Retoma sus Instalaciones Después de Dos Meses de Ocupación

Luego de permanecer ocupadas desde el 21 de mayo por miembros del IPN, el canal retomó sus instalaciones de forma pacífica y restablecerá sus operaciones de manera gradual.

Retoma personal instalaciones de Canal Once. Foto: N+Retoma personal instalaciones de Canal Once. Foto: N+

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