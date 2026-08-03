Taxista Cae al Río en Coyutla, Veracruz; Presuntamente se Quedó Dormido al Volante

Un taxi del municipio de Coyutla terminó en el cauce del río del mismo nombre luego de salirse del camino que conduce a la comunidad de Las Lomas, esto al norte de la entidad veracruzana, por lo que, debido a este hecho, el accidente movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Taxista Impacta Camioneta Estacionada en Tuxpan, Veracruz

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad de transporte público en su modalidad de taxi presuntamente se quedó dormido al volante, por lo que perdió el control de la unidad con número económico 24 y terminó saliéndose de la carpeta de rodamiento hasta caer por una pendiente a dicho río mencionado con anterioridad.

Automovilistas que circulaban por la zona solicitaron el apoyo de los servicios de auxilio por medio de los números de emergencias 911 al percatarse de que el vehículo se encontraba fuera del camino y flotando en el afluente.

Se desconoce la identidad del taxista que cayó al río junto con su unidad

Al llegar al lugar donde se registraron los hechos, arribaron los rescatistas, quienes confirmaron que el conductor de la unidad ya había salido por sus propios medios y verificaron que no había más ocupantes en el automóvil, por lo que no se reportaron personas lesionadas tras este percance.

Asimismo, se dio a conocer que las autoridades llevaron a cabo las diligencias correspondientes y coordinaron las maniobras debidas para recuperar el taxi. Se dio a conocer que el incidente dejó únicamente daños materiales y el operador de dicha unidad no presentó lesiones, por lo que no requirió ser trasladado a un centro hospitalario.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la persona que se encontraba conduciendo la unidad de transporte público en su modalidad de taxi que cayó al río en el municipio de Coyutla, al norte del estado de Veracruz.