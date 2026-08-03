Accidentes

Taxista Cae al Río en Coyutla, Veracruz; Presuntamente se Quedó Dormido al Volante

Un taxista cayó junto con su unidad al río en el municipio de Coyutla luego de que presuntamente se quedara dormido mientras conducía.

Taxista Cae al Río en Coyutla, Veracruz; Presuntamente se Quedó Dormido al VolanteEl taxista perdió el control de la unidad por lo que salió de la carpeta asfáltica y terminó en el río. Foto: Archivo | N+

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Taxista en Coyutla cae al río al quedarse dormido mientras conducía. El conductor salió ileso, pero el incidente movilizó a los servicios de emergencia.

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