Seguridad

Hombre es Hallado sin Vida Sentado en el Patio de su Domicilio al Sur de Veracruz

Un hombre fue hallado sin vida en el patio de su casa en Coatzacoalcos. La víctima se encontraba sentada en una silla de plástico al momento de ser encontrada.

Hombre es Hallado sin Vida Sentado en el Patio de su Domicilio al Sur de VeracruzLa víctima fue hallada sentada en una silla de plástico. Foto: N+

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Impactante hallazgo en Coatzacoalcos: un hombre de aproximadamente 53 años, fue encontrado muerto en el patio de su casa.

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