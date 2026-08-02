Seguridad Hombre es Hallado sin Vida Sentado en el Patio de su Domicilio al Sur de Veracruz Un hombre fue hallado sin vida en el patio de su casa en Coatzacoalcos. La víctima se encontraba sentada en una silla de plástico al momento de ser encontrada. La víctima fue hallada sentada en una silla de plástico. Foto: N+ Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado Impactante hallazgo en Coatzacoalcos: un hombre de aproximadamente 53 años, fue encontrado muerto en el patio de su casa. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 2 ago 2026 | 13:57 CST Actualizado hace 3 horas

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Durante la mañana de este domingo dos de agosto en Coatzacoalcos, en la colonia Primero de Mayo, un hombre fue hallado muerto en el patio de su domicilio, sentado en una silla de plástico y con una herida en la mano derecha, causada por un objeto punzocortante. Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Joven Motociclista Muere Tras ser Embestido por una Camioneta en Veracruz

Los hechos anteriormente se registraron sobre la calle Almendros, casi en la esquina con Fresnos. Según la información recabada, se presume que el sujeto habría convivido con por lo menos otras tres personas antes de registrarse los hechos.

Elementos de la Policía Estatal se encargaron de llevar a cabo el acordonamiento correspondiente del área y, posteriormente, el grupo de voluntarios de Alfa & Omega y personal de Protección Civil confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Se informó que la víctima fue identificada con las iniciales F. R. C. y que tenía aproximadamente 53 años de edad, quien laboraba en una empresa de aislamientos térmicos. Autoridades ministeriales iniciaron una carpeta de investigación para tratar de esclarecer los hechos.

Asesinan a balazos a dos hombres en Coatzacoalcos

Elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) arribaron hasta la zona rural de Coatzacoalcos debido al reporte en el que se informaba sobre un hecho violento registrado en la zona durante la tarde del pasado sábado primero de agosto.

El reporte indicó que dos hombres fueron ejecutados a balazos y, según lo informado, los hechos ocurrieron en el ejido Manuel Almanza, sobre el camino que comunica a los ejidos Guillermo Prieto y Francisco Villa con la carretera libre Nuevo Teapa–Agua Dulce.

Asimismo, se informó que presuntamente las víctimas fueron atacadas a disparos cuando viajaban a bordo de una camioneta sobre dicho camino del ejido Manuel Almanza de Coatzacoalcos.

Elementos de seguridad arribaron al lugar de los hechos para llevar a cabo el acordonamiento del área, en tanto personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) realizó las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de los cuerpos de ambos hombres.