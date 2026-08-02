Internacional

A los 80 años, Lula va Por Cuarto Mandato en Brasil; Estoy Muy Entero, Dice

El presidente brasileño competirá en las elecciones de octubre frente a Flávio Bolsonaro, en una campaña marcada por la polarización política y el conflicto comercial con Estados Unidos.

Lula Da Silva dice que no quiere rendirse a la vejez. Foto: AFPLula Da Silva dice que no quiere rendirse a la vejez. Foto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+