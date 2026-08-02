Seguridad

Ataque Armado en Bar de Cuernavaca Deja Dos Muertos y Cinco Lesionados

Dos hombres murieron y cinco más resultaron lesionados por una agresión a balazos ocurrida en un bar de la colonia Altavista. Hasta el momento no hay personas detenidas.

La policía realiza investigaciones para tratar de dar con los responsables. Foto: Cuartoscuro | IlustrativaLa policía realiza investigaciones para tratar de dar con los responsables. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

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