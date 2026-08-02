Ataque Armado en Bar de Cuernavaca Deja Dos Muertos y Cinco Lesionados

Dos hombres murieron y cinco personas más resultaron heridas por un ataque armado registrado durante la madrugada de este domingo en un bar ubicado sobre la calle Otilio Montaño, en la colonia Altavista, de Cuernavaca, Morelos.

El hecho fue reportado inicialmente mediante una llamada al número de emergencias que alertó sobre detonaciones de arma de fuego en el establecimiento. Elementos de seguridad acudieron al sitio, pero al llegar no encontraron a personas lesionadas ni indicios de la agresión.

Al hospital por sus medios

Poco después, las autoridades fueron notificadas de que siete personas con heridas de bala habían llegado por sus propios medios al Hospital General "Dr. José G. Parres". En ese lugar fallecieron mientras recibían atención médica Óscar, de 25 años, y Ángel, de 22.

De acuerdo con las autoridades, ninguno de los cinco sobrevivientes proporcionó información sobre lo ocurrido ni ofreció datos que permitieran identificar a los agresores, lo que ha complicado las primeras diligencias de la investigación.

La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.