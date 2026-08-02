Adulto Mayor es Localizado sin Vida en Edificio del Centro de Tampico

Un adulto mayor fue localizado sin vida la mañana de este domingo en el pasillo de un edificio habilitado para locales comerciales y departamentos, ubicado sobre la calle César López de Lara, entre las calles Francisco I. Madero y Héroes del Cañonero, en la zona centro de Tampico.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, vecinos del inmueble señalaron que el hombre permanecía tendido en el lugar desde la tarde del sábado, por lo que realizaron un reporte al número de emergencias 911. Sin embargo, ninguna corporación acudió al sitio.

Fue hasta la mañana de este domingo cuando nuevamente se realizó el reporte, movilizándose elementos de la Guardia Estatal, quienes solicitaron el apoyo de voluntarios de la Zona Sur para brindar atención al masculino.

Al arribar al lugar, los cuerpos de auxilio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se presume que el adulto mayor habría fallecido tras broncoaspirar su propio vómito.

Vecinos del edificio indicaron que no conocían la identidad del fallecido ni si habitaba en alguno de los departamentos del inmueble.

Posteriormente, al sitio acudieron elementos de la Policía Investigadora para realizar las diligencias correspondientes.