Seguridad

Adulto Mayor es Localizado sin Vida en Edificio del Centro de Tampico

Un adulto mayor fue localizado sin vida en el pasillo de un edificio en la zona centro de Tampico, Tamaulipas.

Adulto Mayor es Localizado sin Vida en Edificio del Centro de TampicoAdulto Mayor es Localizado sin Vida en Edificio del Centro de Tampico. Foto: N+

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Un adulto mayor fue encontrado sin vida en un edificio del centro de Tampico. La comunidad reportó el caso, pero la ayuda tardó en llegar. Infórmate sobre este preocupante incidente.

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