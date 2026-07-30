Ciudad Mier, Pueblo Mágico de Tamaulipas: Cómo Llegar y Qué Hacer en Este Destino Histórico

Tamaulipas cuenta con dos Pueblos Mágicos y uno de ellos se encuentra en la frontera norte del estado. Se trata de Ciudad Mier, un destino que combina historia, naturaleza y algunas de las leyendas más curiosas del noreste de México.

Su nombramiento como Pueblo Mágico reconoce su riqueza histórica y cultural, pues es considerado el pueblo fronterizo más antiguo de Tamaulipas. Sus calles y edificios han sido testigos de algunos de los acontecimientos más importantes del noreste de México, incluyendo enfrentamientos militares durante el siglo XIX.

Ciudad Mier también es recordada por la valentía de sus habitantes, quienes participaron en la defensa del territorio mexicano durante la guerra entre México y Estados Unidos. Parte de esa memoria histórica puede conocerse en la llamada Casa de los Frijoles Pintos, uno de los sitios emblemáticos del municipio.

¿Qué hacer en Ciudad Mier?

Además de recorrer su centro histórico y conocer sus edificios antiguos, los visitantes pueden disfrutar de diversas actividades turísticas y gastronómicas.

Entre las experiencias más recomendadas están:

Realizar recorridos guiados en las riberas de los ríos Bravo, Álamo y San Juan.

Probar el tradicional cabrito en salsa.

Comprar artesanías elaboradas en barro de siete colores.

Conocer las historias y leyendas que rodean a la antigua ciudad que quedó bajo las aguas de la presa.

Uno de los principales atractivos del Pueblo Mágico es precisamente la Presa Internacional Falcón, una de las más grandes del país y compartida entre México y Estados Unidos.

La presa Falcón y la ciudad que quedó bajo el agua

La construcción de la presa Falcón, inaugurada en la década de los cincuenta, provocó que una antigua población quedara parcialmente sumergida. Desde entonces, numerosas historias y leyendas han surgido entre los habitantes de la región sobre los vestigios que permanecen bajo el agua.

Dependiendo del nivel del embalse, algunos de los restos de la antigua ciudad pueden llegar a ser visibles, convirtiéndose en un atractivo para quienes visitan el lugar.

¿Cómo llegar al Pueblo Mágico de Ciudad Mier?

Una de las ventajas de este Pueblo Mágico es su cercanía con varias ciudades fronterizas del estado.

Los tiempos aproximados de traslado son:

Desde Reynosa: 1 hora y 30 minutos.

Desde Miguel Alemán: 2 horas.

Desde Matamoros: entre 2 horas y 3 horas.

Desde Nuevo Laredo: aproximadamente 2 horas y media.

Desde Ciudad Victoria: alrededor de 4 horas y media.

La ruta más utilizada desde Reynosa y Matamoros es tomar la Carretera Federal 2, que conecta gran parte de la franja fronteriza tamaulipeca y conduce directamente hacia Ciudad Mier.