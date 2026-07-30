Sociedad

Ciudad Mier, Pueblo Mágico de Tamaulipas: Cómo Llegar y Qué Hacer en Este Destino Histórico

Si buscas un destino diferente en el norte de Tamaulipas, el Pueblo Mágico de Ciudad Mier tiene todo para una escapada de fin de semana. Te contamos qué hacer y cómo llegar.

Así Puedes Llegar al Pueblo Mágico de Ciudad Mier, Destino Histórico de TamaulipasAsí Puedes Llegar al Pueblo Mágico de Ciudad Mier, Destino Histórico de Tamaulipas. Foto: México Desconocido

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Descubre Ciudad Mier, el Pueblo Mágico más antiguo de Tamaulipas. Historia, leyendas y la impresionante Presa Falcón te esperan. ¿Te atreves a explorar sus secretos?

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