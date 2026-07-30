Sociedad

Epicentro del Temblor de Hoy: ¿Dónde Hubo Sismo en México y a Qué Hora?

Entérate aquí dónde fue el epicentro del temblor de hoy, en México

Evacuación por sismo en CDMXEvacuación por sismo en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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México en el Cinturón de Fuego: Hoy se siguen registrando sismos en Chiapas, con epicentros en Ciudad Hidalgo. Conoce aquí los detalles de estos eventos sísmicos.

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