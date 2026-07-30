Epicentro del Temblor de Hoy: ¿Dónde Hubo Sismo en México y a Qué Hora?

¿Sabías que México se localiza en el Cinturón de Fuego? Nuestro país es uno de los más propensos del mundo a registrar sismos todos los días; aquí te decimos dónde fue el epicentro del temblor de hoy, 30 de julio de 2026, y qué hora ocurrió, según información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

¿Donde se encuentra el cinturón de fuego en México?

El Cinturón de Fuego del Pacífico concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de fuerte actividad sísmica.

México forma parte de ese Cinturón o Anillo de Fuego, que tiene forma de herradura, y que abarca a los estados de la costa del Pacífico; la zona de mayor actividad sísmica del mundo va desde el sur de América, hasta Asia y Oceanía.

Además de México, algunos de los países de América que se localizan dentro del Cinturón de Fuego son Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Estados Unidos y Canadá; en Asia: Japón, Taiwán e Indonesia; y en Oceanía: Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea.