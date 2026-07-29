Medio Ambiente

Extienden Red de Monitoreo de Temblores en México, ¿Qué Estados podrían Tener Alerta Sísmica?

La UNAM, que está a cargo del Servicio Sismológico Nacional, construirá 58 nuevas estaciones para mejorar la vigilancia de los movimientos sísmicos

Sismológico Nacional expande su cobertura en el paísSismológico Nacional expande su cobertura en el país. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Sabías que la UNAM construirá 58 estaciones sísmicas más? Fortalecerán la vigilancia en el norte de México y Oaxaca, pero no expanden la Alerta Sísmica.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+