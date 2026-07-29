Extienden Red de Monitoreo de Temblores en México, ¿Qué Estados podrían Tener Alerta Sísmica?

La UNAM expandirá la vigilancia de movimiento telúricos con la construcción de 58 nuevas estaciones sísmicas. La institución a cargo del Servicio Sismológico Nacional anunció que construirá estas estaciones en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como en la península de Baja California.

¿Dónde se construirán las nuevas estaciones de vigilancia sísmica de la UNAM?

Entre el gran abanico de institutos y centros de enseñanza que opera la UNAM, se encuentra una institución crucial para la seguridad del país: el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que está adscrito al Instituto de Geofísica. Por ello, la “Máxima Casa de Estudios” ampliará el número de estaciones que vigilan la actividad sísmica a lo largo del país.

Leonardo Ramírez Guzmán, titular de la Coordinación de Ingeniería Sismológica, anunció que la UNAM construirá 58 estaciones de vigilancia sísmica. De estas, 38 estaciones estarán a cargo del Servicio Sismológico Nacional y las otras 20 serán operadas por la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería.

Esta expansión incluirá la construcción de estaciones en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, así como en puntos estratégicos de la península de Baja California. También se fortalecerá la vigilancia en Oaxaca, uno de los estados con mayor actividad sísmica, donde se sumarán dos estaciones.

Estas adiciones permiten fortalecer no solo al SSN, sino también a la Red de Observación de Sismos Fuertes, una plataforma donde cualquier persona puede consultar los efectos de un temblor de gran magnitud, así como sus potenciales daños, en función de las zonas que presentaron una mayor aceleración.

¿Se expandirá el servicio de la Alerta Sísmica?

La construcción de estas nuevas estaciones de vigilancia sísmica fortalecerán la vigilancia de movimientos telúricos en México. No obstante, su implementación no se vería reflejada en la expansión de la Alerta Sísmica.

Esto se debe a que este servicio está a cargo de otra entidad. Quien opera el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).

Cabe recordar que en anteriores ocasiones, el SSN ha tenido que aclarar que ellos no operan ninguna clase de alerta sísmica.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano opera con sensores ubicados únicamente en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos. De ahí que hacia el norte del país y en parte del sureste no esté disponible este servicio.