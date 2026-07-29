Medio Ambiente

¿Dónde Hay Sargazo en Cancún Hoy 29 de Julio 2026? Reporte de Recale en Playas

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, esta es la situación actualizada, playa por playa

Playa Gaviota Azul, conocida como Playa Forum, amaneció este 29 de julio con una extensa franja de sargazo. Foto: CuartoscuroPlaya Gaviota Azul, conocida como Playa Forum, amaneció este 29 de julio con una extensa franja de sargazo. Foto: Cuartoscuro

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