¿Dónde Hay Sargazo en Cancún Hoy 29 de Julio 2026? Reporte de Recale en Playas

Conozca cómo se encuentran las playas de Cancún la tarde de este miércoles 29 de julio ante el recale de sargazo que se mantiene activo en el Caribe mexicano durante la temporada 2026.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, esta es la situación actualizada, playa por playa.

¿Qué significan los colores del Semáforo Sargazo?

Verde: sin sargazo o presencia mínima, apta para actividades recreativas sin afectación.

Amarillo: presencia moderada, con posible impacto parcial en la orilla.

Naranja: afectación considerable, con mayor volumen de sargazo en la costa.

Rojo: afectación alta, con recale abundante en la playa.

Reporte de sargazo en la Zona Hotelera de Cancún

Playa Delfines: Amarillo

Playa Chac Mool: Verde

Playa Marlín: Amarillo

Playa Ballenas: Amarillo

Playa Langosta: Verde

Playa Tortugas: Verde

Playa Caracol: Verde

Playa Gaviota Azul: Amarillo

Playa Niños: Verde

Punta Cancún: Verde

Recomendaciones para los visitantes

Verificar el color del semáforo antes de salir hacia la playa, ya que el sargazo puede cambiar de un día a otro por el oleaje y las corrientes.

Los hoteles y autoridades realizan labores de limpieza diaria, por lo que el estado puede variar entre la mañana y la tarde.

Considerar playas del lado protegido (norte de la Zona Hotelera, Isla Mujeres, Cozumel) como alternativa en días de mayor recale.

AMP