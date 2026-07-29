Hombre Resulta Lesionado tras Ataque Armado en el Fraccionamiento Mallorca, al Sur de Hermosillo

Un hombre de 35 años resultó gravemente lesionado tras ser atacado con arma de fuego la noche del martes en el fraccionamiento Mallorca, al sur de Hermosillo.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:10 horas en la cerrada Eivissa, donde elementos de la Policía Estatal acudieron como primeros respondientes tras el reporte emitido a través del 9-1-1, por lo que se activó el Código Rojo.



La víctima, identificada como Carlos “N”, fue localizada a bordo de una motocicleta color azul en la que circulaba por el lugar, cuando fue sorprendido resultando con heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

El hombre fue trasladado a un hospital debido a la gravedad de su estado

De acuerdo con los primeros datos, el hombre presentó lesiones en espalda y abdomen, por lo que fue trasladado para recibir atención médica e ingresó al área de urgencias de un hospital debido a la gravedad de su estado.



La zona fue asegurada por autoridades para realizar las diligencias correspondientes y el procesamiento de la escena. De manera preliminar se informó sobre el aseguramiento de casquillos percutidos en el lugar.



Hasta el momento no se reportan personas detenidas por la agresión ni se ha establecido el motivo del ataque; por lo que las autoridades investigadoras mantienen las indagatorias por el delito de tentativa de homicidio.