Seguridad

Hombre Resulta Lesionado tras Ataque Armado en el Fraccionamiento Mallorca, al Sur de Hermosillo

Un hombre de 35 años resultó gravemente lesionado luego de un ataque armado la nochde del martes en el fraccionamiento Mallorca, al sur de Hermosillo, Sonora.

Hombre Resulta Lesionado tras Ataque Armado en el Fraccionamiento Mallorca, al Sur de HermosilloHombre Resulta Lesionado tras Ataque Armado en el Fraccionamiento Mallorca, al Sur de Hermosillo. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Ataque armado en Mallorca deja a hombre de 35 años gravemente herido. Fue sorprendido en su moto y trasladado al hospital. Autoridades investigan el motivo del ataque.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+