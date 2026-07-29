¿Qué Pasó con Massad y Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos? Comida Desata Primer Conflicto

¿Se acabó la paz en La Casa de los Famosos México 2026?

La convivencia dentro de La Casa ya tiene su primera fractura seria. Cynthia Klitbo y Massad Altamimi protagonizaron dos enfrentamientos consecutivos por temas relacionados con la comida: uno por las porciones servidas durante el desayuno y otro, más fuerte, por un platillo preparado con tocino que el influencer saudí no consume.

Ls actriz y el creador de contenido árabe se convirtieron así en los protagonistas del primer pleito abierto de la temporada, a solo un par de días de haber entrado al reality.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cynthia Klitbo Revela Qué Es Lo Que Más Le Preocupa Antes de Entrar a La Casa de los Famosos

El primer roce: las porciones de arroz

El primer desencuentro ocurrió el lunes, cuando Klitbo formaba parte del equipo encargado de cocinar para todos los habitantes junto con Mariana Ochoa, Karina Torres y Moisés Peñaloza. El menú del día incluía alambre, arroz blanco y salsa verde de molcajete, pero la logística se complicó porque La Jefa convocó a los concursantes a la primera Prueba del Líder, obligándolos a comer por turnos.

En medio de ese ir y venir, Massad se sirvió una porción de arroz que Klitbo consideró excesiva, tomando en cuenta que varios compañeros todavía no habían comido.

La actriz le llamó la atención frente al grupo con un reclamo directo: le dijo que faltaba comida para los demás y que no se sirviera una porción grande sin considerar que otros aún no habían comido.

Massad respondió que el recipiente era pequeño y que la comida no era solo para él, sino también para una compañera de cuarto que aún no bajaba a comer, pero la explicación no calmó a la actriz.

"Faltamos un chingo": la advertencia de Klitbo se hace viral

El momento se volvió tendencia en TikTok y X luego de que Klitbo elevara la voz frente a otros habitantes. Massad optó por guardarse la respuesta y continuar comiendo en la mesa, mientras otros participantes intervinieron para aclarar que aún había suficiente comida en las ollas para quienes faltaban por pasar al comedor.

En redes, las reacciones se dividieron: una parte del público respaldó a la actriz por defender un reparto equitativo de alimentos desde el arranque del encierro, mientras otro sector la acusó de exagerar y la comparó con Mariana Echeverría, recordada por polémicas similares en temporadas pasadas.

El segundo capítulo: el reclamo por el tocino

La tensión se elevó un día después, cuando Massad confrontó a Klitbo por haber cocinado frijoles con un trozo de tocino, un alimento que él no consume por motivos religiosos. El miércoles, la actriz respondió el señalamiento frente a varios compañeros, argumentando que nadie le había avisado previamente de esa restricción. Massad contestó que se trata de algo ampliamente conocido, en referencia a que su religión le prohíbe el consumo de cerdo, pero Klitbo insistió en que, si nadie se lo dijo directamente, no tenía forma de saberlo.

El desacuerdo no se quedó ahí: la actriz también le recordó un episodio previo en el que, según su relato, Massad se acercó a reclamarle mientras picaba jitomate para preparar un platillo, y después intentó usar los ingredientes que ella ya había cortado para cocinar algo distinto.

Klitbo suma otro reclamo: la falta de colaboración

Además del tema de la comida, Klitbo cuestionó la participación de Massad en las tareas domésticas de la casa, señalando que no colabora con la limpieza pero sí aprovecha lo que otros preparan. Varios compañeros tomaron partido por la actriz durante la discusión.

Un conflicto que ya suma varios episodios

Lo ocurrido entre Klitbo y Massad no es un hecho aislado: se trata ya del tercer roce entre ambos en menos de una semana de convivencia, sumado a una queja previa de la actriz sobre la falta de limpieza en los baños comunes de la casa.

Con el tema de la comida convertido en el primer gran detonante de tensión de la temporada, todo apunta a que la relación entre ambos habitantes seguirá siendo uno de los ejes narrativos más comentados de esta edición de La Casa de los Famosos México.