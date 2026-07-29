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¿Qué Pasó con Massad y Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos? Comida Desata Primer Conflicto

Cynthia Klitbo y Massad Altamimi protagonizan el primer conflicto de La Casa de los Famosos México 2026, tras dos pleitos por comida. Entérate de más.

que-paso-massad-altamimi-y-cynthia-klitbo-en-la-casa-de-los-famosos-desencuentro-comidaFotos: Facebook La Casa de los Famosos

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¿Se acabó la paz en La Casa de los Famosos 2026? Cynthia Klitbo y Massad Altamimi protagonizan el primer conflicto por comida. Descubre qué pasó con el arroz y el tocino.

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