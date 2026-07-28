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¿Qué Se Hizo? Mariana Echeverría en La Casa de los Famosos 2026 Reaparece Irreconocible

Mariana Echeverría regresó a La Casa de los Famosos México como panelista con un notable cambio físico que dividió opiniones, incluida la de Gala Montes.

mariana-echeverria-cambio-fisico-la-casa-de-los-famosos-mexicoFoto: La Casa de los Famosos

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Tras dos años fuera de la TV, Mariana Echeverría vuelve como panelista en La Casa de los Famosos 2026, sorprendiendo con un cambio que genera debate. ¿Qué opinas?

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