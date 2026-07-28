¿Qué Se Hizo? Mariana Echeverría en La Casa de los Famosos 2026 Reaparece Irreconocible

Tras dos años alejada de la televisión y de la polémica que protagonizó en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Mariana Echeverría volvió a los foros como panelista en la primera gala de la cuarta temporada del reality y se robó las miradas con un notable cambio de imagen.

Un regreso con imagen renovada

La conductora se integró la noche del lunes al equipo de panelistas, junto a René Franco y El Borrego Nava, conducidos por Odalys Ramírez y Diego de Erice, para comentar diariamente las estrategias y conflictos dentro de la casa.

Con un vestido negro, Mariana llegó al foro luciendo, según describieron distintos medios, más delgada y con un estilo renovado que se convirtió de inmediato en tema de conversación en redes sociales.

En un mensaje compartido tras su regreso, la conductora aseguró sentirse en una nueva etapa de su vida, en paz y en la mejor versión de sí misma, con su familia completa y rodeada de personas que la quieren de verdad.

De la polémica al aplauso

El regreso de Mariana llega después de que su paso como habitante en la segunda temporada del reality le costara una ola de críticas, sobre todo por los conflictos que sostuvo con otros participantes, sobre todo Briggitte Bozzo. En su momento, la conductora ofreció una disculpa pública y reconoció que había entrado al programa en un momento personal complicado, tras la pérdida de un bebé.

Desde entonces se alejó de la pantalla para enfocarse en su familia: en junio de 2025 nació Leo, a quien ha llamado su "bebé arcoíris" y hermano menor de Lucca, su hijo con el futbolista Óscar Jiménez.

Esta vez el tono de los comentarios fue distinto. En plataformas como X, Instagram y TikTok, buena parte de los usuarios celebró su regreso y destacó que sus intervenciones en la gala resultaron más naturales que en temporadas anteriores.

La polémica por el "perdón" del público

Gala Montes, exhabitante de la segunda temporada y quien tuvo fuertes enfrentamientos con Mariana durante su paso por el reality, salió a criticar los comentarios positivos hacia su excompañera. La actriz acusó al público de mostrarse condescendiente únicamente por el cambio físico de Mariana.

La opinión del público quedó dividida: mientras algunos usuarios celebraron el regreso y hasta le dieron la razón en viejas diferencias, otros retomaron el señalamiento de Gala Montes sobre lo fácil que resulta "perdonar" a alguien después de un cambio de imagen.

Por ahora, Mariana Echeverría continuará como panelista fija de La Casa de los Famosos México 2026, en lo que representa su primer regreso a la televisión abierta tras la controversia de 2024.