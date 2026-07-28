¿Quién Ganó la Primera Prueba del Líder HOY en La Casa de los Famosos México 2026?

Este lunes 27 de julio se lleva a cabo la primera Prueba de Líder de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, una dinámica en la que los 18 habitantes compitieron por sumar puntos en simuladores de realidad virtual, patrocinados por una marca de autos. El resultado definirá quién tendrá inmunidad, acceso a la suite del líder, un auto y la ventaja estratégica desde la primera semana.

Cómo funcionó la dinámica

La prueba se dividió en dos rondas: la primera determinó a los semifinalistas, mientras que la segunda arrojará a los finalistas que competirán por el título.

La prueba consistía en conducir un auto conduciéndolo con movimientos de la cabeza a través de un casco de realidad virtual.

Ahí ya espera un nombre asegurado: Gema Garoa, quien obtuvo pase directo a la final gracias a una jugada del domingo, cuando Cynthia Klitbo la eligió como la primera finalista durante la dinámica de las llamadas del teléfono rojo.

Qué se jugó el ganador

El habitante que se corone como primer líder de la temporada obtendrá:

Inmunidad durante las nominaciones de la semana.

La Suite del Líder, con la posibilidad de elegir a un acompañante.

El poder de salvación, para rescatar a un nominado de la placa.

Como premio adicional, un vehículo del año.

Sin embargo, conservar estos beneficios no será sencillo: el líder deberá defenderlos más adelante en la semana durante el Robo de Salvación.

¿Quién ganó la primera prueba del líder?

Fede Vigevani es el líder de la semana. El público eligió a través de la votación con quién compartirá la suite del líder. Su roomie en la suite del líder es Karina Torres.

¿Quiénes son los finalistas de la prueba del líder?

Gema llegó automáticamente a la final gracias a que Cynthia la eligió en la gala de apertura.

Fede Vigevani se convirtió en el segundo finalista.

Moisés es el tercer finalista.

¿Quiénes son los semifinalistas de la prueba del líder?

Yanet García se convirtió en la primera semifinalista de la prueba.

Ernesto Laguardia fue el segundo semifinalista.

Mariana Ochoa se convirtió en la tercera semifinalista de la prueba.

Moisés se convirtió en el cuarto semifinalista.

Flor se convirtió en la quinta semifinalista.

Fede se convirtió en el sexto semifinalista.

La cuarta temporada arrancó el domingo 26 de julio con 18 participantes, entre ellos tres habitantes sorpresa, y bajo la conducción de Galilea Montijo. Esta edición suma votación internacional, habitaciones temáticas (Tulum, Ibiza y Malibú) y transmisión continua 24/7 por ViX Premium. El ganador final de la temporada se llevará 4 millones de pesos.