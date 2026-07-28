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¿Quién Ganó la Primera Prueba del Líder HOY en La Casa de los Famosos México 2026?

Hoy se dio a conocer quién es el primer ganador de la prueba del líder y quién lo acompañará en la suite.

la-casa-de-los-famosos-mexico-2026-en-vivo-hoy-27-de-julio-quien-gano-prueba-de-liderFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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Hoy es la primera Prueba de Líder en La Casa de los Famosos México 2026. ¿Quién se llevará la Suite del Líder y el poder de salvación? Entérate en la Gala.

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