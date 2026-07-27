¿Qué Hará Fede Vigevani en La Casa de los Famosos? Así Será Su Participación como Infiltrado

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México arrancó este 26 de julio con una sorpresa que ningún fan esperaba: Fede Vigevani, uno de los influencers más populares de habla hispana, no ingresó como un habitante más. El creador de contenido uruguayo fue el último en cruzar la puerta de la casa y ahí, frente a Galilea Montijo, descubrió su verdadero papel dentro del reality: sería el primer habitante infiltrado en la historia del programa.

¿Por qué Fede Vigevani no es participante oficial?

A diferencia de los otros 17 habitantes, Vigevani no compite por el premio de 4 millones de pesos ni depende de las nominaciones tradicionales para permanecer en la casa. Su continuidad en el juego está ligada por completo a que cumpla con éxito las misiones que reciba desde el exterior, sin que sus compañeros descubran su verdadera función. Galilea Montijo fue clara al presentarlo: "no compites como el resto de los habitantes".

Bajo este formato, Fede convive con normalidad junto a los demás concursantes, quienes desconocen por completo su rol especial, mientras opera con información privilegiada desde el primer día.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Zendaya Cobraría Millonaria Suma por Solo 5 Minutos en 'La Odisea' Película de Christopher Nolan

El público decide sus misiones por WhatsApp

La gran novedad de esta dinámica es que la audiencia se convierte en jugadora activa del reality. A través del canal oficial de WhatsApp del programa, que superó el millón de seguidores la misma noche del estreno, los espectadores pueden votar y elegir las tareas que Fede deberá cumplir dentro de la casa.

Para su primera misión, la producción presentó tres opciones:

Esconder el papel de baño

Ocultar los sartenes

Esconder el café

El público votó por la primera alternativa, así que Fede tuvo que hacer desaparecer todo el papel higiénico de la casa sin levantar sospechas entre sus compañeros, algo que ya cumplió durante la madrugada del lunes 27 de julio.

Su alianza secreta con "La Jefa"

Vigevani mantiene comunicación directa y exclusiva con "La Jefa", quien es la encargada de transmitirle las instrucciones que el público elige para él. El propio influencer describió la dinámica como una sociedad con la audiencia: "Tenemos una misma misión: es poner patas para arriba La Casa de los Famosos México", advirtió en una cápsula, además de pedir a sus seguidores que le asignaran misiones sencillas.

Por ahora no se ha revelado cuánto tiempo durará esta alianza ni cuántas misiones recibirá en total. En redes sociales ya circula la teoría de que, si llegara a ser nominado, la producción simplemente podría decirle a los demás habitantes que "el público lo salvó" para sostener el secreto.

Una apuesta por conectar con nuevas audiencias

Con más de 75 millones de suscriptores y una posición como uno de los youtubers hispanohablantes con más seguidores del mundo, la incorporación de Fede Vigevani responde a la estrategia de la producción para atraer a una audiencia más joven, acostumbrada al consumo de contenido digital e interactivo. La dinámica, que algunos comparan con el juego "Among Us", busca generar conversación adicional en redes con cada nueva misión que el público le asigne.