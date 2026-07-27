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¿Qué Hará Fede Vigevani en La Casa de los Famosos? Así Será Su Participación como Infiltrado

Fede Vigevani no es habitante oficial de La Casa de los Famosos México: te contamos en qué consiste su misión como infiltrado y cómo el público decide sus retos por WhatsApp.

Qué hará Fede Vigevani en La Casa de los Famosos InfiltradoFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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Fede Vigevani, el primer infiltrado en La Casa de los Famosos. No compite por el premio, pero el público elige sus misiones. ¿Qué hará ahora? Entérate aquí.

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