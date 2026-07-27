¿Qué Pasó entre Aldo Rendón y Mariana Ochoa? Cantante se Disculpa en La Casa de los Famosos

Uno de los momentos más comentados de la primera gala de La Casa de los Famosos México 2026 llegó cuando Mariana Ochoa, cantante de OV7 se acercó a Aldo Rendón para hablar del conflicto que arrastraban desde antes del estreno del reality.

Aunque muchos esperaban tensión, la cantante aprovechó el encuentro para ofrecer una disculpa al diseñador, y la respuesta de él sorprendió a los seguidores del programa.

La disculpa de Mariana Ochoa

Durante la charla, la exintegrante de OV7 le preguntó directamente a Aldo si él había trabajado en su imagen durante su etapa con la agrupación: "¿Tú nos vestiste en OV7 en algún momento?", a lo que el diseñador respondió que sí. A partir de ahí, Mariana buscó reconciliar la relación y dejar atrás la polémica que se había viralizado en semanas anteriores al inicio del reality.

"Aquí no traemos nada del pasado": la reacción de Aldo Rendón

Lejos de escalar el conflicto, Aldo optó por cerrar el tema con humor. "Aquí no traemos nada del pasado", expresó, y remató bromeando con una frase cantada que provocó risas entre ambos habitantes: "Vivir del recuerdo no vale la pena".

El diseñador también reconoció que, para él, el episodio quedó en el pasado: "Pues es que fue hace mil años", comentó, aunque aceptó que en su momento sí quedó molesto con la agrupación.

¿Qué pasó entre Aldo Rendón y Mariana Ochoa?

La tensión entre ambos se originó en junio de 2026, cuando Aldo acudió al programa Pipiris Nights, conducido por Apio Quijano. Ahí, el estilista recordó una sesión de fotos con OV7 que calificó de "muy complicada",tan difícil, dijo, que decidió retirarse antes de que terminara, y lanzó comentarios directos sobre las cantantes del grupo: "M'Balia, histérica, Lidia, divina, la Mariana no la soporto, insoportable".

Cuando la prensa buscó la reacción de la cantante, ella se mostró sorprendida y aseguró no tener relación alguna con el diseñador: "No lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo", respondió en su momento. Lejos de retractarse, Aldo mantuvo su postura, aunque aclaró que tampoco la conocía en lo personal.

La tensión se mudó a la casa

La expectativa por su convivencia creció desde antes del estreno, sobre todo tras los rumores de que Mariana podría integrarse como habitante sorpresa. Cuando Aldo ingresó al reality y ambos quedaron frente a frente, ella mantuvo una actitud seria y evitó acercarse al grupo que lo recibía. Finalmente, intercambiaron un saludo y un abrazo breve, aunque la incomodidad fue evidente para las cámaras, y para Galilea Montijo, quien hizo referencia al "chisme" entre ambos durante la transmisión.

Un round menos de lo esperado

La conversación dentro de la casa terminó por desactivar la expectativa de un enfrentamiento directo entre los dos habitantes. Con la disculpa de Mariana y la actitud conciliadora de Aldo, ambos optaron por nueva etapa en su relación, aunque el público seguirá de cerca si el tema resurge conforme avance la temporada.