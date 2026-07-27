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¿Qué Pasó entre Aldo Rendón y Mariana Ochoa? Cantante se Disculpa en La Casa de los Famosos

Mariana Ochoa le pidió disculpas a Aldo Rendón dentro de La Casa de los Famosos México 2026 por un viejo conflicto. Así reaccionó el diseñador.

que-paso-aldo-rendon-y-mariana-ochoa-ov7-pide-disculpas-la-casa-de-los-famosos-2026Foto: Facebook La Casa de los Famosos

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Mariana Ochoa le pidió disculpas a Aldo Rendón dentro de La Casa de los Famosos México 2026 por un viejo conflicto. Así reaccionó el diseñador.

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