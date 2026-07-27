Educación

Aspirantes a la UNAM Denuncian Venta de Respuestas del Examen; Así las Ofrecían

Aspirantes a la UNAM denunciaron venta de respuestas para el examen de admisión 2026; esto pasó

Examen UNAMAspirantes a la UNAM acusan venta de respuestas del examen de admisión. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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