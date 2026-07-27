Aspirantes a la UNAM Denuncian Venta de Respuestas del Examen; Así las Ofrecían

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mantiene suspendido el proceso de inscripción para el ciclo escolar 2026-2027, en N+ te compartimos cómo ofrecían venta de respuestas para responder el examen; esto denunciaron aspirantes.

Cabe señalar que un Comité técnico investiga anomalías detectadas en los resultados del examen de admisión aplicado en línea.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aspirantes a la UNAM Protestan por Presuntas Anomalías en Examen de Ingreso; Piden Respuestas

La UNAM informó que las inscripciones y la entrega de documentos para el ingreso a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027 permanecerán suspendidas temporalmente, luego de que se detectara un incremento considerado atípico en el número de aspirantes con puntajes perfectos en el examen de admisión.

La medida permanecerá vigente hasta que la comisión técnica designada por la institución concluya el análisis del proceso y emita un diagnóstico, así como las recomendaciones correspondientes.

Denuncian presunta venta de respuestas

Entre las inconformidades expresadas por algunos aspirantes señalan denuncias sobre la supuesta venta de respuestas del examen mediante plataformas de mensajería y redes sociales.

De acuerdo con testimonios difundidos por algunos jóvenes, en canales de Telegram y WhatsApp se habrían ofrecido respuestas para la prueba aplicada en línea.

Además, señalaron que algunos servicios de asesoría presuntamente ofrecían resolver el examen en tiempo real o simular la identidad del sustentante durante la evaluación. Estos servicios tenían costos que iban de 2 mil a 4 mil pesos.

La UNAM mantiene abierta la investigación para determinar si las anomalías detectadas obedecen a fallas tecnológicas, posibles vulneraciones al sistema de aplicación o cualquier otra situación que pudiera haber afectado la equidad del proceso.

Hasta que concluya la revisión, la universidad no ha informado si será necesario repetir el examen, modificar los resultados o implementar otras medidas para el proceso de admisión 2026-2027.

Asignación de carreras sigue vigente

La máxima casa de estudios aclaró que la suspensión únicamente afecta el trámite de inscripción y la entrega de documentos, por lo que la asignación de la licenciatura obtenida por los aspirantes no ha sido cancelada.

La universidad indicó que quienes fueron aceptados deberán esperar a que se anuncie la reanudación del proceso administrativo y las nuevas fechas para continuar con su ingreso.

En medio de la incertidumbre, un grupo de aspirantes convocó a una marcha en Ciudad Universitaria para exigir transparencia en la revisión del examen de admisión. En N+ te compartimos los detalles: No Pases por Aquí: Bloqueos por Marcha Hoy en CDMX por Examen de la UNAM.

Los participantes buscan que la UNAM informe con claridad qué ocurrió durante la aplicación de la prueba y cómo resolverá las irregularidades detectadas. También han planteado que, si no se ofrecen garantías suficientes, el examen de ingreso vuelva a realizarse de manera completamente presencial en futuros procesos.

FBPT