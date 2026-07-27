No Pases por Aquí: Bloqueos por Marcha Hoy en CDMX por Examen de la UNAM

En la CDMX, hoy, 27 de julio de 2026, habrá bloqueos debido a una marcha de aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en N+ te indicamos la zona afectada.

Los aspirantes se manifestarán para solicitar mayor claridad sobre los resultados del examen de admisión a licenciatura 2026, aplicado en modalidad en línea.

La protesta está programada para iniciar a las 11:00 horas y podría generar bloqueos y complicaciones a la circulación en distintos puntos cercanos a Ciudad Universitaria.

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¿Dónde será la marcha de aspirantes a la UNAM?

Se concentrarán en dos puntos:

Estación Universidad de la Línea 3 del Metro.

Estación Ciudad Universitaria de la Línea 1 del Metrobús.

Posteriormente, ambos contingentes avanzarán hacia la Biblioteca Central de la UNAM, ubicada dentro de Ciudad Universitaria.

Los manifestantes buscan que las autoridades universitarias expliquen con mayor detalle el proceso de evaluación del examen de admisión a licenciatura 2026, luego de que algunos aspirantes expresaran dudas sobre puntajes que consideran inusuales tras la publicación de los resultados.

Entre sus demandas se encuentran:

Transparencia en los resultados del examen.

Información que aclare las dudas sobre el proceso de evaluación.

Que en caso de no resolverse las inquietudes para este proceso, el examen de admisión vuelva a realizarse de manera totalmente presencial y bajo supervisión en los próximos ciclos escolares.

FBPT