Marchas

No Pases por Aquí: Bloqueos por Marcha Hoy en CDMX por Examen de la UNAM

Este lunes, habrá una marcha de aspirantes a la UNAM que causará afectaciones viales; te indicamos cuál es la zona afectada

Estudiantes UNAMEstudiantes en inmediaciones de laUNAM. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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