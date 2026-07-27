¿Genevieve Impactará México? Ubicación del Huracán Más Poderoso de la Temporada 2026

El huracán Genevieve alcanzó la categoría 5 la madrugada de hoy, 27 de julio de 2026, en el Pacífico mexicano; aquí te decimos si el ciclón impactará México, según el informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre ubicación y trayectoria del ciclón más poderoso en lo que va de la temporada de lluvias 2026.
Datos de la temporada de huracanes 2026
Hasta julio de 2026, se han formado 2 huracanes en el Pacífico mexicano: Fausto y Genevieve, de categorías 2 y 5, respectivamente.
El huracán Genevievees el primero de la temporada 2026 en alcanzar la máxima categoría en la escala Saffir-Simpson, después de Kristy, en 2024.
Además de los huracanes Fausto y Genevieve, en el Pacífico se han formado las tormentas tropicales Amanda, Boris, Cristina Douglas y Elida.
Genevieve es el séptimo ciclón de la temporada de huracanes 2026, en el Pacífico mexicano.
La Conagua prevé la formación de entre 18 y 21 ciclones en el Pacífico, de los cuales, 4 o 5 alcanzarían la categoría 3, 4 o 5.
Mientras que en el Atlántico, la Conagua espera que se formen entre 11 y 15 ciclones, de los cuales, 1 o 2 serían huracán de categoría 3, 4 o 5.
Después de Genevieve, el siguiente ciclón en formarse en el Pacífico será Hernan.
¿Dónde se localiza el poderoso huracán Genevieve?
La Conagua informó que el huracán Genevieve se localizó hoy a 855 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, cuando alcanzó la categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 315 km/h.
Más tarde, la Conagua anunció que Genevieve se degradó a categoría 4, a 835 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos de 250 kilómetros por hora, rachas de 305 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h.
De acuerdo con el reporte meteorológico de la Conagua, el huracán Genevieve generará lluvias de fuertes a muy fuertes en los estados del occidente del país, principalmente en Baja California Sur.
Trayectoria del huracán Genevieve
La Comisión Nacional del Agua publicó el mapa de la trayectoria del huracán Genevieve, ciclón que se desplaza hacia el noroeste a 20 km/h, es decir, hacia el Pacífico, por lo que no impactará en territorio mexicano.