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¿Genevieve Impactará México? Ubicación del Huracán Más Poderoso de la Temporada 2026

Genevieve es el segundo huracán de la temporada de ciclones 2026, en el Pacífico, y el primero en alcanzar la máxima categoría en la escala Saffir-Simpson

Efectos del huracán Genevieve en Acapulco, GuerreroEfectos del huracán Genevieve en Acapulco, Guerrero. Foto: Cuartoscuro

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¿Genevieve impactará México? El huracán más poderoso del 2026, categoría 5, se encuentra a 855 km de Cabo San Lucas. Descubre su trayectoria y efectos.

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