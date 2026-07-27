¿Genevieve Impactará México? Ubicación del Huracán Más Poderoso de la Temporada 2026

El huracán Genevieve alcanzó la categoría 5 la madrugada de hoy, 27 de julio de 2026, en el Pacífico mexicano; aquí te decimos si el ciclón impactará México, según el informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre ubicación y trayectoria del ciclón más poderoso en lo que va de la temporada de lluvias 2026.

Datos de la temporada de huracanes 2026

Hasta julio de 2026, se han formado 2 huracanes en el Pacífico mexicano: Fausto y Genevieve , de categorías 2 y 5, respectivamente.

El huracán Genevieve es el primero de la temporada 2026 en alcanzar la máxima categoría en la escala Saffir-Simpson, después de Kristy, en 2024.

Además de los huracanes Fausto y Genevieve , en el Pacífico se han formado las tormentas tropicales Amanda, Boris, Cristina Douglas y Elida.

Genevieve es el séptimo ciclón de la temporada de huracanes 2026, en el Pacífico mexicano.

La Conagua prevé la formación de entre 18 y 21 ciclones en el Pacífico, de los cuales, 4 o 5 alcanzarían la categoría 3, 4 o 5.

Mientras que en el Atlántico, la Conagua espera que se formen entre 11 y 15 ciclones, de los cuales, 1 o 2 serían huracán de categoría 3, 4 o 5.

Después de Genevieve, el siguiente ciclón en formarse en el Pacífico será Hernan.

¿Dónde se localiza el poderoso huracán Genevieve?

La Conagua informó que el huracán Genevieve se localizó hoy a 855 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, cuando alcanzó la categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 315 km/h.

Más tarde, la Conagua anunció que Genevieve se degradó a categoría 4, a 835 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos de 250 kilómetros por hora, rachas de 305 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h.

De acuerdo con el reporte meteorológico de la Conagua, el huracán Genevieve generará lluvias de fuertes a muy fuertes en los estados del occidente del país, principalmente en Baja California Sur.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 27 de Julio de 2026 con Raquel Méndez: Huracán Genevieve

Trayectoria del huracán Genevieve

La Comisión Nacional del Agua publicó el mapa de la trayectoria del huracán Genevieve, ciclón que se desplaza hacia el noroeste a 20 km/h, es decir, hacia el Pacífico, por lo que no impactará en territorio mexicano.

🌀El #Huracán #Genevieve se localiza a 855 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Los desprendimientos nubosos del sistema incrementan la probabilidad de #Lluvias en el occidente de #México. https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/NC8WLFEPDR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 27, 2026

RMT