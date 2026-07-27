Dos Ataques Armados Dejan Dos Muertos en el Sur de Monterrey

Dos ataques armados registrados con apenas minutos y kilómetros de diferencia dejaron como saldo dos personas sin vida en la zona sur de Monterrey durante la noche del domingo. Entre las víctimas se encuentra un adolescente de 15 años, mientras que las autoridades investigan si ambos hechos podrían estar relacionados.

La primera agresión ocurrió sobre la calle Oaxaca, casi en su cruce con 16 de Septiembre, en la colonia Independencia, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego y a un joven lesionado.

Al sitio acudieron elementos de la Cruz Roja y de Protección Civil de Monterrey, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. El fallecido fue identificado como Néstor Torres, de 15 años de edad.

De acuerdo con los primeros informes, el presunto responsable del ataque también sería un menor de edad, quien habría escapado tras la agresión. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil de los hechos y dar con su paradero.

Segundo ataque armado

Minutos después se reportó un segundo ataque armado en el cruce de las calles Ramón Oviedo Martínez y Morones Prieto, en la colonia Buenos Aires.

En ese lugar, un hombre fue atacado a balazos por sujetos desconocidos cuando se encontraba frente a su domicilio. Paramédicos que acudieron al sitio únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Eliud Sánchez Ortiz, de 42 años de edad.

Elementos de la Policía de Monterrey, Fuerza Civil y agentes ministeriales acordonaron ambas escenas del crimen para preservar los indicios, mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó el levantamiento de evidencias.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió las carpetas de investigación correspondientes y no descarta que ambos ataques hayan sido perpetrados por los mismos agresores, debido a la cercanía en tiempo y distancia entre los hechos.