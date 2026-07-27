Seguridad

Dos Ataques Armados Dejan Dos Muertos en el Sur de Monterrey

Dos personas fueron asesinadas en ataques armados registrados con pocos minutos y kilómetros de diferencia en el sur de Monterrey.

Policia de MonterreyMatan a dos en Monterrey. Foto: N+

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Violencia en Monterrey: dos personas asesinadas en ataques armados casi simultáneos. ¿Están conectados? Las autoridades buscan respuestas. Infórmate sobre este alarmante caso.

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