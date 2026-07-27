Sujetos Armados Asesinan a Tiros un Hombre Dentro de un Bar en Tuxpan, Veracruz

Durante las últimas horas del fin de semana un hecho violento alertó a los habitantes de la colonia Barrio Naranjo, luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Según los primeros reportes se dio a conocer que un hombre que se encontraba dentro del bar denominado "Sal y Limón" fue asesinado a balazos por sujetos armados que le dispararon a quemarropa, posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo alrededor de las 21:00 horas en el bar mencionado ubicado en la avenida Venustiano Carranza, de la colonia Barrio del Naranjo, del municipio de Papantla, esto al norte del Estado.

Reportes indican que la víctima fue identificada como Eduardo Jiménez Cáceres, contaba con 22 años, y al momento del ataque se encontraba dentro del bar tomándose unas cervezas.

Tras el asesinato arribaron Policías Municipales y del Estado, para asegurar el escenario del crimen. Posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

Hasta el momento las investigaciones continúan, pero no hay indicios suficientes que lleven a la captura de los responsables.

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