Seguridad

Sujetos Armados Asesinan a Tiros un Hombre Dentro de un Bar en Tuxpan, Veracruz

Un ataque armado ocurrido al interior de un bar en la colonia Barrio Naranjo perteneciente a Tuxpan, Veracruz. Reportó como saldo un hombre muerto, autoridades investigan.

Hombre muere en ataque armado al interior de un bar en Tuxpan al norte de VeracruzHombre muere en ataque armado al interior de un bar en Tuxpan al norte de Veracruz. Foto: Juan Olmedo

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Violencia en Veracruz: Eduardo Jiménez, de 22 años, fue asesinado en un bar de Tuxpan. Los agresores huyeron y las autoridades buscan pistas. Detalles del caso en investigación.

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