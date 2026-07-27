Seguridad

Incendio Consume Más de 57 Unidades Repartidoras en Bodega de Matamoros

57 unidades repartidoras fueron consumidas por un incendio registrado durante la madrugada de este lunes en una bodega en Matamoros.

Incendio Consume Más de 20 Unidades Repartidoras en Bodega de MatamorosIncendio Consume Más de 20 Unidades Repartidoras en Bodega de Matamoros. Foto: noticias_tams

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Un incendio arrasa con 20 unidades repartidoras en Matamoros. Bomberos y fuerzas de seguridad logran controlar el fuego. Conoce los detalles de esta madrugada.

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