Incendio Consume Más de 57 Unidades Repartidoras en Bodega de Matamoros

50 unidades repartidoras fueron consumidas por un incendio registrado durante la madrugada de este lunes 27 de julio de 2026 en una bodega de una empresa de alimentos y bebidas, ubicada sobre la avenida Marte R. Gómez, en Matamoros, Tamaulipas.



Tras varias horas de intensas maniobras, las autoridades informaron que el siniestro fue declarado bajo control a las 03:23 horas, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

Diversas Corporaciones de Seguridad Acudieron para Controlar el Incendio en Bodega de Matamoros

En las labores para sofocar el fuego participaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Matamoros, con el respaldo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y grupos voluntarios, quienes realizaron tareas de combate al incendio, control del perímetro, apoyo vial y resguardo de la zona.



Aunque la emergencia fue controlada, personal de Bomberos permaneció en el sitio realizando trabajos de remoción de escombros y enfriamiento para eliminar puntos de calor y evitar una posible reactivación del incendio.