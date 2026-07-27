Accidentes

Automóvil Termina en el Fondo de una Zanja en la Zona Centro de Veracruz

Un vehículo cayó en una profunda zanja generada por los trabajos de introducción de drenaje en Ixtaczoquitlán en la zona centro del estado de Veracruz.

Conductor cae con su auto a una profunda zanja en Ixtaczoquitlán, VeracruzConductor cae con su auto a una profunda zanja en Ixtaczoquitlán, Veracruz. Foto: Miguel Montes de Oca

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Un auto cayó en una zanja de drenaje en Ixtaczoquitlán. El conductor se distrajo y perdió el control. No hubo heridos, pero los daños son cuantiosos. Conoce más sobre este incidente.

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