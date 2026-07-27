Automóvil Termina en el Fondo de una Zanja en la Zona Centro de Veracruz

La noche del pasado domingo 26 de julio, un fuerte accidente vehicular movilizó de forma instantánea a los cuerpos de emergencias en el la zona centro del estado de Veracruz.

El reporte de hechos indica que un automóvil cayó al interior de una zanja donde se realizan trabajos de introducción de drenaje, esto ocurrió sobre la calle Quetzalcóatl, en la comunidad de Tuxpanguillo, perteneciente a Ixtaczoquitlán.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor de la unidad que circulaba por la vialidad, se distrajo por un instante, perdió el control y terminó dentro de la excavación, lo que generó la movilización de personas que se encontraban en el lugar para brindar apoyo.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales cuantiosos. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil para resguardar la zona y se exhortó a la población manejar con mucha precaución para evitar accidentes.

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