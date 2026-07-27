Volcadura de Vehículo en la Autopista México-Puebla Provoca Caos Vial Hoy 27 de Julio

La mañana de este lunes 27 de julio se registró un fuerte accidente en la Autopista México-Puebla, un vehículo terminó volcado cerca del km. 093+000 a la altura de San Martín Texmelucan con dirección a la CDMX.

Elementos de la Guardia Nacional división Carreteras, arribaron para abanderar el sitio y prevenir otro incidente, por lo que la vialidad fue cerrada parcialmente.

Por razones aún desconocidas, el conductor de la unidad perdió el control, chocó y terminó volcando hasta quedar sobre uno de sus costados. Cabe destacar que una camioneta de transporte de mercancía también podría estar implicada.

Tráfico intenso por accidente en la autopista México-Puebla

Cuerpos de emergencias fueron notificados sobre el accidente por lo que al lugar llegó una ambulancia; A pesar de que la unidad quedó totalmente destrozada de su parabrisas y la parte frontal, paramédicos no reportaron lesionados de gravedad.

En el lugar continúan llevando a cabo las diligencias correspondientes, en espera del retiro de la unidad siniestrada por lo que se reporta tráfico lento con dirección a la CDMX. Si tomarás la Autopista México-Puebla, se recomienda anticipar los tiempos de traslado y extremar precauciones en el tramo de San Martín Texmelucan.

Automóvil choca contra vehículo estacionado y termina volcado en Puebla

Un aparatoso accidente vehicular se registró en la colonia Reforma Agua Azul, de la ciudad de Puebla. El conductor de un vehículo tipo sedán manejaba su automóvil a exceso de velocidad y de forma errática sobre la 17 sur.

Metros antes de llegar a la esquina de la 45 B poniente, perdió totalmente el control de la unidad que conducía y se orilló demasiado hacia la banqueta. Esto ocasionó que colisionara contra un vehículo que estaba estacionado en el carril de extrema derecha.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Auto Arrastra a un Vehículo Hasta un Zaguán y Termina Volcando en Puebla

El impacto no solo ocasionó daños a la unidad aparcada, sino que la empujó varios metros y provocó que se estrellara contra el zaguán de un domicilio. Por su parte, el vehículo responsable salió proyectado sin control a causa de la colisión y terminó volcado, recargado sobre su costado derecho.

De este percance fue reportada una persona lesionada, quien recibió atención prehospitalaria una vez que arribaron los técnicos en urgencias médicas. Además de otras corporaciones de atención a emergencias, policías viales del municipio de Puebla llegaron para realizar el peritaje y establecer legalmente la responsabilidad del accidente.

Una grúa enganchó las unidades y las trasladó a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para resolver las diferencias entre los propietarios de los vehículos involucrados y la dueña de la vivienda afectada, con el fin de determinar quien realizará el pago por concepto de reparación de los daños.

Con información de N+

MCS