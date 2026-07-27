Accidentes

Volcadura de Vehículo en la Autopista México-Puebla Provoca Caos Vial Hoy 27 de Julio

Se registra fuerte accidente en la Autopista México-Puebla a la altura de San Martín Texmelucan, el cuerpo de emergencias labora en la zona.

Accidente en la autopista México-Puebla.Accidente en la autopista México-Puebla. Foto: Guardia Nacional de Carreteras

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Caos vial en la Autopista México-Puebla: vehículo volcado cerca de San Martín Texmelucan. Guardia Nacional abanderando el sitio, tráfico lento hacia CDMX. Infórmate más.

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